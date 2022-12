"DESNE STRANKE NE JAČAJU, ALI NI NE SLABE" Đorđe Vukadinović za Kurir TV skicirao političku scenu nakon NAJNOVIJIH ISTRAŽIVANJA

Srpska napredna stranka i dalje je najpopularnija politička opcija u Srbiji sa 46,8 odsto podrške, dok su desno orijentisane partije, koje su imale dobar rezultat na prethodnim izborima, u blagom padu, pokazuje najnovije istraživanje agencije Faktor plus.

Kada bi se danas održavali parlamentarni izbori u Srbiji, na njih bi sigurno izašlo 40 odsto građana, 37 odsto bi ostalo kod kuće, dok bi 23 odsto ostalo do poslednjeg trenutka neodlučno. O tome, šta pokazuju rezultati ovih istraživanja govorili su u emisiji Puls Srbije na Kurir TV Vladimirom Marinkovićem, narodni poslanik i Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

foto: kurir televizija

- Što se tiče izlaznosti, to je očekivano za ovu fazu. SNS je prvi tu nema dileme. Malo mi je tvrdnja da su desne stranke u padu diskutabilna. Naši nalazi nisu daleko od ovoga. SPS je tu gde je kao zakucan. Najzanimljiviji je slučaj desnih stranaka. Meni se ne čini da su u padu. DSS,Zavetnici i Dveri, nisu ni profitirali koliko se moglo očekivati, ali su stabilni - rekao je Vukadinović.

Marinković je konstatovaom da predsednik Aleksandar Vučić ima veću podršku nego SNS što je ocenio kao razumljivo.

- Kod SNSa lider ima drastično veću pdršku nego sama stranka. On je trenutno na nekih 60 posto podrške. To je gotovo plebiscitarna podrška. To je razumljivo jer je stranka od 2014. prošla Scile i Haribde političkih iskušenja - rekao je Marinković, a potom je prokomentarisao rejting desnih političkih stranaka:

- Imaju te desničarske partije nekih 10, 11 posto. Mi smo izašli u susret da se izborni cenzus spusti sa pet na tri posto. Zamislite da smo ostavili taj prag. Nijedna od tih partija ni prema istraživanju Faktor plusa, ni prema istraživanju Nove srpske političke misli ne bi prešla cenzus - tvrdi Marinković.

foto: kurir televizija

Vukadinović je ocenio da su sve stranke u Srbiji liderske.

- Sve stranke su liderske i sve uglavnom zavisi od lidera. Ko od nas zna na primer osobu broj dva, tri ili četiri kod Zavetnika. Kod Dveri ih igrom slučaja znam, jer smo sedeli u skupštini četiri godine. Većini stranaka je lider praktično na prvom mestu, pa dolazi puno praznih mesta pa tek onda idu neka imena ili nikakva imena. Kada recimo Milice Đurđević nema dva meseca u skupštini, njima rejting počinje da pada. Nije to mnogo drugačije ni u svetu - kaže Vukadinović.

Na pitanje voditelja da li je u Srbiji moguć konsenzus vlasti i opozicije po pitanju važnih državnih i nacionalnih pitanja Markinković je odgovorio:

- Ja se nadam da jeste, ali za to je potrebna volja sa obe strane. Što se naše stranke triče ruka je pružena. Kada je u pitanju Kosovo i Metohija podsetiću vaše gledaoce da je predsednik Vučić započeo interne razgovora i sa parlamentarnim i vanparlamentarnim strankama. Problem je što opozicija nema ideologiju i politiku. Kada neko ne delegira ekonomsku politiku inacionalno na realan način, već je vaša politika isljučivo "dole Vučić" to je veliki problem - zaključio je Marinković.

