AMERIČKI AMBASADOR HIL: Srbija ima pravo da se obrati Kforu, ali potrebno političko rešenje

Američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil izjavio je u Nišu da ne vidi mogućnost vojnog rešenja situacije na severu Kosova, kao i da je tu potrebno izgraditi mir i stabilnost, što se može postići uspostavljanjem Zajednice srpski opština.

''Naravno da Vlada Srbije ima pravo da se obrati KFOR-u, ali ovo ostaje političko pitanje i samim tim iziskuje političko rešenje. Potrebno je da smirimo situaciju, kako pripadnici srpske zajednice koji žive na tom prostoru mogu imati jasna očekivanja o tome kako će im životi izgledati u budućnosti'', rekao je Hil.

Obraćajući se medijima u Nišu, gde se sastao sa gradonačelnicom Draganom Sotirovski, američki ambasador je ocenio da će se ''stvaranje Zajednice srpskih opština ostvariti''.

''Kao što je Eskobar juče jasno stavio do znanja, do toga će doći. Stvaranje ZSO će stvoriti uslove za povratak normalnosti, preko čega se može uspostaviti mir i stabilnost u oblasti gde ti ljudi žive već vekovima, a to je ono što svi zaista žele'', ocenio je ambasador Hil.

(Kurir.rs/RTS)