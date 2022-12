ZAHTEVI SRBA SA KiM BIĆE ISPUNJENI SAMO POD JEDNIM USLOVOM Vukadinović: Zapad se obračunava sa srpskim faktorom na Balkanu

Parolama: "Mi nismo kriminalci, to su Kurtijevi specijalci". "Kurti nam preti ubistvom, a Evropa ćuti", "S verom u Boga i za Božić na barikadama", "Nećemo da ćutimo na Kurtijev teror", "Predsedniče Vučiću, u tebe se uzdamo", održan je najveći skup u Rudaru na Kosovu i Metohiji.

Bez incidenata, sa zastavom dugom 250 metara Srbi su pokazali svoj gnev zbog nepravde i terora koji trpe od vlasti Aljbina Kuritija. Predsednik Srpske liste Goran Rakić je predstavio zahteve koje Priština treba da ispuni, da bi se Srbi povukli sa barikada na severu KiM gde protestuju 13 dana.

- Potrebno je osloboditi Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića. Potrebno je da povučete tajne spiskove za hapšenje i odstrel Srba. Da Aljbin Kurti povuče policiju i sve jedinice sa dugim cevima sa severa Kosova - rekao je Rakić.

foto: Kurir

Da li će ove poruke Srba doći do prištinskih vlasti i međunarodne zajednice? Šta ako Kurti pošalje specijalce na barikade? Da li smo bliži miru i dogovoru ili oružanim sukobima?

Na ova i druga pitanja odgovaraju gosti Usijanja prof. dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli.

Milašinović je ocenio da međunarodni zvaničnici sigurno čuju zahteve Srba, ali da ih ne uvažavaju. Nazvao je položaj srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji sramotom Evrope.

foto: Kurir Televizija

- Oni će sigurno čuti zahteve i oni ih slušaju godinama. Ovo je najveća sramota Evropske Unije i Evrope uopšte. Ovo je sramota za svetsku politiku kada se u 2022. godini ostatak jednog naroda bori za goli život. Ne za ljudska prava, već za ostanak na svom ognjištu. Ovo nije ni problem Kurtija ni s oproštenjem Murtija, već prvo naš problem, a drugo i problem onih koji proganjaju. Ostatak ostataka stanoviništva se bori za ono što je rešeno i u Biafri i u Južnoj Americi i na svakoj tački zemljine kugle. Ali nije rešeno baš tamo gde treba da se rešava, u civilizovanoj Evropi - konstatovao je Milašinović.

Vukadinović je istakao da problem Kosova treba posmatrati u svetlu globalne krize.

foto: Kurir Televizija

- Požari plamte širom sveta. Ceo svet se nalazi u nekoj vrsti previranja. Požar na Kosovu i Metohiji se ponovo razbuktao. Ova kriza nije za potcenjivanje. Postoji kod građana neka vrsta odmahivanja rukom na temu Kosova zato što ona predugo traje. Pomalo podseća na onu priču kada dete viče: "Vuk, vuk" i na kraju mu niko više ne veruje. Aljbin Kurti se igra petardama u barutani - rekao je Vukadinović.

Dodao je da je naivno verovati da Kurti deluje suprotno volji zapadnog faktora.

- Nemojte da se zamajavamo, on jeste malo na svoju ruku, ali ne bi bio tu gde jeste da nema međunarodnu podršku. Potpuno je jasno da Kurti ima ozbiljne sponzore, a glavni je Nemačka. Naivno je očekivati da oni budu neutralni posrednici. Što se tiče zahteva Srba on će ih ispuniti samo, ako ga zapadne strukture nateraju - kaže Vukadinović.

foto: Kurir

Milašinović se nadovezao i rekao da zahtevi Srba neće biti ispunjeni ukoliko zapadu odgovara konflikt na Balkanu, a posebno je istakao ulogu Nemačke.

- Ako im odgovara konflikt, neće ga naterati da ispuni ni jedan zahtev. Vidimo kako se Nemci ponašaju u odnosu na Rusiju. Vidimo da ona ne reaguje iako je izgubila milijarde dolara terorističkim aktima na severnom toku 1 i 2. Vidite da oni najmanje uvijaju stvari u kučine i nastupaju gotovo naredbodavno. Valjda im nije bilo dovoljno srpske krvi u Prvom i Drugom svetskom ratu. To je preteralo svaku meru i Srbi moraju da se pouzdaju ne samo u sebe nego i u sve prijateljske zemlje na zemaljskoj kugli - tvrdi Milašinović.

Vukadinović je izrazio mogućnost da Nemačka svojim stavom prema Kosovu kompenzuje svoju nezavidnu poziciju izazvanu globalnim sukobom.

foto: Kurir

- Nemačka je jedini stvarni gubitnik u ovom velikom ratnom sukobu. Moja dilema je sledeća. Ova njihova agresivnost po pitanju Kosova i Metohije - da li je to neka vrsta kompenzacije za tu frustraciju i to poniženje koje trpe. Ili je to možda zadatak? Ili su se samo malo primili kako bi ovde glumili neku silu, a evidento je da to u ovom trenutku nisu - rekao je Vukadinovič i konstatovao da Srbija trenutno ima problem sa čitavim kolektivnim zapadom.

Milašinović je insistirao na tome da se Srbija danas nalazi bliže ratu nego rešavanju konflikta mirnim putem.

- Ide se ka ekskalaciji. Mi smo bliži ratu, jer su baze već formirane i to ne samo međunarodnih već i oružanih tzv. kosovskih snaga. Bliži smo ratu i to nam mora biti jasno. Tako moramo osećati i u skladu sa tim postupati, bez zablude o miru. Svi ovi sporazumi su apsolutna laž. Mi se ne možemo uljuljkivati lažnim obećanjima. Naš je adekvatni odgovor da budemo spremni i složni. Ako to nismo, nego mislimo da će nam to rešiti neko drugi onda je to velika i strašna zabluda. Naša je dužnost da se branimo, a mi ukidamo vojni rok- kaže Milašinović.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:48 ZAHTEVI SRBA SA KiM BIĆE ISPUNJENI SAMO POD JEDNIM USLOVOM Vukadinović: Zapad se obračunava sa srpskim faktorom na Balkanu

Vukadinović se takođe negativno izrazio po pitanju ukidanja vojnog roka.

- Neke zemlje koje su ga ukidale, sada vraćaju vojni rok. Možda ne onaj stari, ali neka vrsta obuke je ipak potrebna. Bar da vojnici na odsluženju nauče da zaštite sebe i da barataju oružjem. Jedna Švajcarska nije nikada ukidala vojni rok. Prerano smo se ponadali da su ratovi neka prošlost 19-og i 20-og veka, a sada vidimo da se u bajnom 21. veku vode ratovi koji imaju karakteristike ne samo drugog, već i prvog svetskog rata. Rov, blato, snajperi, kao da gledamo neki film koji je mešavina prvog i drugog svetskog rata - ocenio je Vukadinović.

On smatra da sasvim sigurno nisu Srbi ti kojima odgovara konflikt, već da je to zapad. Razlog je taj, što je, kako kaže, sadašnji trenutak procenjen kao pogodan za obračun sa srpskim faktorom na Balkanu.

- Sigurno Srbi ne pale ove vatre jer im ne odgovara sukob. Neko želi da potpiri požar širom sveta. Sada je procenjen trenutak da je Srbija slaba, da je Rusija zauzeta u svom jadu i da je pravi trenutak da se zapad obračuna sa srpskim faktorom na Balkanu. Završavaju ono što nisu 90-ih godina - kaže Vukadinović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud