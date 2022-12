SIN DEJANA PANTIĆA O SUROVOSTI KOJU JE PREŽIVEO NJEGOV OTAC! Otkrio sve: Bio je u malom kontejneru, MORAO DA MOLI ZA TOALET

Barikade će biti uklonjenje za 24 do 48 sati, ali da nepoverenje nije uklonjeno, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Dejan Pantić je pušten na kućni pritvor, a tamo će da čeka novo suđenje.

Njegova porodica nije imala preko 10 dana kontakt sa njim, pitali su se da li je živ, a ono što je on doživeo teško je čak i zamisliti.

Povodom situacije na KiM gosti jutarnjeg programa su prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i prof. dr Stanko Crnobrnja, profesor Fakulteta za medije i komunikacije.

foto: Kurir televizija

- To su dobre vesti, dosta je to bilo napeto i svakog časa je moglo da dođe do nekih velikih sukoba. Jedna i druga strana vide posledice svojih postupaka, sa tim da je albanska strana navijena da neprestano izvodi nove. Problem je u tome što bi trebalo da se predvidi šta će uraditi, a kreatori tih zlodela se nalaze van Albanije i Kosova. Kažu da Rusija igra šah, a da Amerika ide direktnijim putevima i tako udara na ekonomiju. Međutim, i Amerika ima svoje šahiste - rekao je Crnobrnja.

Nakon toga, Zirojević je obrazložila da li je ova situacija uklanjanja barikada naša pobeda ili pirova pobeda.

- Ne znam da li je ovo pobeda, žaomi je jer je uopšte do ovoga došlo. Ne čekaju nas turbulencije za proleće, već i sada. Ne znamo kako će čovek biti dalje osuđen. Videćemo da li će patrijarh otići u Pećku patrijarhiju, pa nije od čovek koji bi otišao sa oružjem. Čak i ljudi koji su osuđeni na smrt imaju pravo da pozovu patrijarha. Tako da, zbog čega Srbi ne bi uopšte imali pristup vrhovnom religijskom poglavaru - rekla je ona.

Nakon toga, u emisiju se uključio sin Dejana, Predrag Pantić koji je dao informacije o svom ocu.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:57 SIN DEJANA PANTIĆA O SUROVOSTI KOJU JE PREŽIVEO NJEGOV OTAC! Opleo po istini: Bio je u malom kontejneru, MORAO DA MOLI ZA WC!

- Čim je stigao u kuću, njemu kao i svima nama je laknulo. U tom trenutku sreće, logično da se nije žalio na tegobe. I dalje je pod velikim stresom i opterećenjem. Pritisak mu nije idealan, kao ni ostali zdravstveni vitalni parametri. Sada će imati bolju negu, tako da znamo da će mu ovde biti bolje - rekao je sin Dejana Pantića.

Nedugo zatim, on je rekao da su uslovi bili nezamislivo nehumani.

- Taj pritvor je neka improvizovana policijska baza. Uslovi su bili dosta nehumaniji nego u pritvoru, krevet je dobio posle 3 dana. Kasnije je čak i dobio neke tretmane hrane i lekova, nisu ga fizički maltretirali članovi kosovske policije. Nije imao kupatilo, bio je u nekom malom kontejneru iz kojeg je morao da moli čuvare da ga odvedu do toaleta - otkrio je Predrag Pantić.

