Ivan Čolović, srpski etnolog-antropolog i borac za ljudska prava, gostovao je u emisiji Crveni Karton gde je govorio o političkom nastupu Slobodana Miloševića i njegovom prvom raskolu sa SPC.

- Latinka Perović je rekla važu stvar o Miloševiću, kazavši da ne tumači Srbiju Miloševićem nego Miloševića Srbijom. To je taj zahtevniji odnos prema režimu, tj. da vidiš na kojim osnovama on počiva, šta ga je omogućilo, u čemu je reprezentativan i za koga. To je pitanje odgovornosti svakog sloja društva. A i neki od tih disidenata su potom imali važnu ulogu u njegovom učvršćivanju na vlasti - rekao je Čolović, pa nastavio:

02:27 OVO CRKVA NIKADA NIJE OPROSTILA MILOŠEVIĆU! Čolović otkrio: Čuveni Slobin govor na Gazimestanu imao je VELIKU GREŠKU

- Srpska pravoslavna crkva je u povodu obeležavanja 500 godina od Kosovskog boja na Gazimestanu organizovala premeštanje moštiju kneza Lazara iz Ravanice u crkvu Svetog Petra u Prištini. Ideja je bila da se Milošević poklonim Lazarevim moštima, ali on to nije učinio. U svom čuvenom govoru na Gazimestanu nije ni spomenuo Lazara, ali je spomenuo Miloša rekavši da "sada imamo sučim izaći pred Miloša". To mu crkva nije oprostila. Tu je došlo do prvog raskola između njega i crkve koja se okrenula Srbima u Bosni.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs