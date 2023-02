KURTIJEVA VLADA NIKADA NEODGOVORNIJA Hoti: Kosovo je u nepovoljnijem položaju i u pogledu procesa dijaloga i odnosa sa SAD

Bivši premijer i poslanik Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti kaže da uslovi koje je premijer Aljbin Kurti postavio nisu važni u trenutnoj raspravi o Zajednici srpskih opština.

Hoti je u intervjuu za Glas Amerike rekao da je promena formata dijaloga sa Srbijom od strane Kurtijeve vlade promenila pristup dijalogu. On je rekao da je na političkom spektru Kosova da preuzme odgovornost i krene napred u procesu dijaloga, uključujući i ZSO. Hoti kaže da Kosovo nikada u svojoj istoriji nije bilo u nepovoljnijem položaju u pogledu procesa dijaloga i odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Koliko je realno ispunjenje uslova koje je premijer Kurti postavio za formiranje ZSO?

Mislim da oni nisu relevantni za diskusiju koja se vodi. Kosovo je započelo proces dijaloga od 2011. godine, 2013. potpisan je opšti sporazum, a zatim su potpisani mnogi sporazumi u različitim sektorima koji su proširili suverenitet Kosova na celu teritoriju do te mere da danas Kosovo ima Kancelariju za vezu u Beogradu. Sada smo u kritičnoj fazi dijaloga koji je, istine radi, u prethodnoj vladi imao veoma dobru strukturu. Ali ova vlada je promijenila format dijaloga. Nalazimo se na kritičnoj tački u kojoj moramo napraviti veliki korak napred. Što se Zajednice tiče, to je sporazum iz 2013. godine koji je ratifikovan u Skupštini, čime je ona postala obaveza Kosova. Reč je o načelnom dogovoru iz 2015. godine u kom se kaže da Statut Zajednice dobija saglasnost Ustavnog suda pre nego što ga donese Vlada i to su kontinuirane izjave naših partnera Ujedinjenih nacija i SAD što se tiče Zajednice, što znači da to neće biti struktura van Ustava Kosova. Sada je naša odgovornost kao političkog spektra da preuzmemo odgovornost za Kosovo i idemo napred u procesu dijaloga, uključujući i ZSO.

Pre nego što nastavimo sa ZSO, o čemu govorite kada kažete da promene formata koje je izvršila aktuelna vlast imaju tako veliki uticaj na pristup ovim pitanjima?

Dijalog je blokiran 2018. ako se sećate kada je u Haradinajeva vlada uvela porez od 100 odsto na robu iz Srbije. Dok sam bio premijer, dogovorili smo Okvir završnog sporazuma za međusobno priznanje i normalizaciju odnosa i počeli smo da pregovaramo o tome i zatvorili neka poglavlja tog sporazuma. U ovoj vladi je promijenjen format, došli su do nekih tačaka pre dve godine kada su počeli dijalog u Briselu nakon što su stupili na dužnost, tačaka koje su zapravo potpuno promijenile pristup dijalogu, a zatim i međunarodnom razvoju naravno ratom u Ukrajina i razvoj u regionu stvaraju još jedan kontekst.

Dobra stvar je što sada imamo punu pažnju međunarodnih partnera da okončamo pitanja koja imamo sa Srbijom. Predlog koji nam je ponuđen, iako ga premijer nikada nije ozvaničio, jer nije prijavljen Skupštini, iako je davao komentare poslednjih meseci prošle godine, korak je koji treba da uzmemo u obzir. Neophodno je da se politički spektar okupi, da o tome zajedno razgovaramo. Stvoriti potrebnu političku i društvenu koheziju za napredak. Istina je takođe da Kosovo u svojoj istoriji nikada nije bilo u nepovoljnijem položaju u pogledu procesa dijaloga i odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

S obzirom na to da je ovih dana najveći akcenat stavljen na ZSO, sa vaše tačke gledišta, kako bi ovaj sporazum trebalo implementirati?

Zajednica je postala deo ustavnog poretka Kosova, odgovornost je nosilaca institucija da obezbede da ove međunarodne obaveze koje je Kosovo dobilo, koje su postale deo ustavnog poretka, sprovode ih u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima i obezbede da se one sprovode u okviru ustava Kosova.

Što se tiče ZSO, kao što smo ranije rekli, Vašington je dao garancije da se neće pretvoriti u "Republiku Srpsku". Mislite li da je obećanje Vašingtona dovoljno da smiri zabrinutost u ovom pogledu?

Vašington je 1999. godine tražio da potpišemo sporazum iz Rambujea, uz obećanje da će Srbija biti bombardovana. Američki predsednik je u Tirani rekao da je dosta i da Kosovo mora postati nezavisno i Kosovo je postalo nezavisno. Partnerstvo koje imamo sa Sjedinjenim Državama je egzistencijalno, to nije samo diplomatsko partnerstvo kakvo možemo imati sa mnogim drugim zemljama širom sveta koje su nas priznale, već je to egzistencijalno partnerstvo. Bliski odnosi sa Sjedinjenim Državama su srž samog postojanja Kosova.

Američke i zapadne diplomate generalno insistiraju da se za Kosovo nađe model po evropskim modelima za stvaranje ZSO, ali nijedna vlada do sada nije predstavila takav model, pa ni vaša. Zašto?

Nema drugih modela. Modeli su unutar ustava. To je potpisani sporazum iz 2013. godine, to je drugi sporazum iz 2015. godine, to je odluka Ustavnog suda, za sporazum o Zajednici. Ono što je potrebno je implementacija u praksi i preuzimanje odgovornosti od strane nosilaca institucija.

Više govorim o modelu koji možete bazirati...?

Ne postoje modeli, model je potpisan, odluka je Ustavnog suda koja se mora uzeti u obzir u praksi. Moj utisak je da se nosioci institucija kriju iza ovih populističkih dogmi Zajednice umesto da preuzmu odgovornost da unaprede proces dijaloga, umesto da sa puno državne odgovornosti razmatraju francusko-nemački predlog ili evropski predlog kako se zove da se sporazum sa Srbijom podeli sa političkim strankama, razgovara sa građanima, obavesti Skupštinu i vidi kako se može postići neophodna kohezija i opšti konsenzus, ne samo politički, već i društveni jer nam je potrebno da se postigne društveni konsenzus, ne samo među Albancima, već među svim građanima koji žive na Kosovu.

I upravo u ovom kontekstu koji kažete, o podeli odgovornosti i saradnji, kakvu ulogu ima opozicija, a možda i vaša stranka u rešavanju trenutne situacije?

Moja opoziciona stranka je najkonstruktivnija stranka u svim procesima. Istorijski gledano, mi smo stavili pečat na dešavanja koja su se desila na Kosovu. Mi i sada u opoziciji pokušavamo da podržimo vlast da ponese tu odgovornost koja nije samo njihova, već su sada oni nosioci institucija i moraju ići napred.

Kosovo nikada nije imalo podršku, konstruktivniju opoziciju. Kosovo nikada nije imalo neodgovorniju vladu da pomeri procese napred. Nalazimo se u kritičnoj fazi, nadam se da će se u narednim nedeljama održati veoma sadržajna debata unutar institucije, unutar Skupštine Kosova da se dogovorimo kako dalje.

Ima onih koji mogu reći da bi u ovim kritičnim trenucima konstruktivnija i kooperativnija opozicija bila prikladniji stav s obzirom na to koliko je situacija akutna u ovim trenucima.

Mislim da su to dogme lokalne politike, potrebna nam je koordinacija aktivnosti, koordinacija sa našim međunarodnim partnerima kako da idemo dalje, koje su koristi Kosova od prihvatanja predloga koji nam je dat, šta možemo da izvučemo iz tog predloga. Jasno je da taj predlog nije idealan, ideal je međusobno priznanje, konačan dogovor, ali moramo otvoriti raspravu i pronaći najbolje moguće rešenje.

