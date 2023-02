"NAMERA IM JE DA UPADNU U SKUPŠTINU I PREOTMU VLAST" Drecun nema dilemu oko nedavnog incidenta: To je jeftin politički trik!

U nedelji za nama Skupština je raspravljala o pitanju Kosova i Metohije.

Narodni poslanici usvojili su Vladin "Izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023".

Vanredna sednica Skupštine Srbije o kosovskom pitanju zahtevala je ozbiljnost i argumente, ali je zbog ponašanja dela opozicije zamalo došlo do incidenta velikih razmera.

foto: Kurir televizija

O svim dešavanjima, u "Pulsu Srbije", pričao je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM.

Drecun je prvo analizirao ponašanje dela opozicije u Skupštini, zbog kojieg umalo nije došlo do incidenta.

- Odgovorni poslanici i političari ponašaju se na identičan način, kada su u pitanju vitalni nacionalni državni interesi, ukoliko misle dobro o državi. S druge strane, ako žele da naprave incident da bi postigli neke političke ciljeve, onda im to neće poći za rukom, jer im posle incidenta pada rejting. To je bio pokušaj jedne političke prevare od strane opozicije. Oni ne bi imali o čemu da pričaju ili da kritikuju. Samim tim su izmislili priču o tome da je jedan nezvaničan predlog Zapadnih država napravio sporazum o normalizaciji odnosa - započeo je Drecun, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- To nije sporazum,već predloženi principi o kojima će se razgovarati, ako se uopšte bude razgovaralo. Oni su pokušali da u javnosti predstave da je to već postignut sporazum, da ga je predsednik Vučić potpisao, da je prihvatio članstvo tzv. Kosova u UN... Na osnovu toga su vršili radikalizaciju dela javnost i pokušali da privuku što više ljudi ispred Skupštine, sa namerom da upadnu u nju i preotmu vlast. To je jeftin politički trik, ali su to demonstrirali u skupštini kada nisu smeli, odnosno kada se diskutovalo o najvažnijem pitanju.

Drecun je pričao o tome da li su političari svesni da je ovo ključan momenat za Srbiju kada je reč o KiM, a rekao je da to pojedinci zloupotrebljavaju.

00:42 NAMERA IM JE DA UPADNU U SKUPŠTINU I PREOTMU VLAST! Drecun nema dilemu oko SKANDALOZNOG incidenta: To je jeftin politički trik!

- Pretpostavljam da razumeju, ali neki zloupotrebljavaju takvu situaciju i neće da rade u skladu, već se ponaša ovako kako smo videli. Dođu sa već pripremljenim transparentima, parolama, optužuju nekoga za izdaju iako taj neko nije ništa loše uradio, čak se i bori da se to ne događa. Većina nije za članstvo Kosova u UN, niti za priznavanje. Onda kada se napravi incident, krenu da se služe lažima. Zavetnica beskrupolozno laže da to jednostavno ne sme da bude praksa u Parlamentu. Čas Ana Brnabić ima dva pasoša, te Vučić dao dva miliona dolara za kampanju Hilari Klinton. Bio bi enorman skandal da je neko u to poverovao - rekao je Drecun.

