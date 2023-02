"BEZ ZAPADNOG PRISTANKA KOSOVSKI SNAJPERI NE BI POSTOJALI!" Karan: SAD i Jordan od 2022. godine imaju ugovor o vojnoj saradnji!

Tzv. kosovske bezbednosne snage dobijaju profesionalne snajperiste koji su trenutno na specijalnoj obuci u Jordanu. Sa druge strane, šef Euleksa Lars-Gunar Vigemark izražava zabrinutost zbog napete situacije na severu pokrajine,dok austrijski publicista Hanes Hofbauer ocenjuje da je francusko-nemački plan za Kosmet vršenje pritiska na Srbiju.

Američki ambassador Kristofer Hill je ocenio da je Beograd pristupio konstruktivno evropskom planu za Kosovo I Metohiju I da će to uticati na brzinu kojom se Srbija približava Zapadu. On je naglasio da će formiranje ZSO biti realno ostvareno do kraja godine.

Šef Euleksa Lars-Gunar Vigemark je sa druge strane rekao da je zabrinut zbog situacije na Kosmetu dodavši da je došlo do napetih sukoba na barikadama.

Euleks je povećao svoje prisustvo u tom regionu. Ministar odbrane takozvanog Kosova Armend Mehaj, najavio je da će takozvane kosovske bezbednosne snage dobiti određen broj profesionalnih snajperista koji trenutno prolaze specijalnu obuku u Jordanu. O ovim, ali i drugim pitanjima u vezi sa problematikom na Kosovu i Metohiji razgovarali su gosti Redakcije:

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Branko Pavlović, advokat.

foto: Kurir tv

Karan je rekao da snajpersite obučavaju najbolji zapadni instruktori.

- Obučavaju ih zapadni instruktori i to najbolji! I nije slučajno baš Jordan izabran da se tamo obučavaju nekakvi kosovski specijalci. Jordan ima najorganizovaniju vojsku u arapskom svetu! - kaže Karan.

04:16 SPREMNOST SRBIJE DA PREGOVARA TUMAČE KAO PRISTANAK NA SVE!

On misli da je sve ovo samo početak.

- Oni su prva tura, pitanje je šta će biti sledeće. Bez američkog pristanka ovo se nikad ne bi dogodilo - rekao je.

Ovo je trenutak koji je vrlo kritičan u svakom smislu u srpskoj istoriji.

- NIje reč o tome da Beograd provocira krize nego je reč o spoljni pritiscima -rekao je i dodao:

- Beograd je predmet napada i destabilizacije! U ovom trenutku je velika međunarodna napetost! Spremnost Srbije da pregovara oni tumače kao spremnost da mi pristanemo na sve! - misli Pavlović.

foto: Kurir tv

Karan je izjavio da SAD igra dvostruku igru

- Od 2021. godine Jordan i SAD imaju ugovor o vojnoj saradnji - rekao je Karan

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud