"POSTAVILI SU NAM ULTIMATUM KAO PRED PRVI SVETSKI RAT" Šainović o sudbonosnim pregovorima Srbije: Sve je isto kao i pre 24 godine

Nekadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, Branislav Bane Ivković, prošle godine je za Kurir izneo detalje o tadašnjim zahtevima I odlukama koje su preusmerile sudbinu Srbije, ali do tada nepoznate detalje koji bacaju novo svetlo na srpsku politiku I neke njene aktere.

U intervjuu za Kurir, Branislav Bane Ivković je pored ostalog, izneo i odgovor da li je moglo da se izbegne bombardovanje. On je prepričao pregovore u Rambujeu rekavši da je prištinska delegacija javila šta se traži od Srbije, a Slobodan MIlošević odgovara da prihvate sve što traže samo da ne dođe do rata. Nakon prihvatanja, Madlen Olbrajt pravi još zahteva.

Prema rečima Ivkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Srpske politike, zapad je bombardovanje planirao pola godine pre samog početka ovog napada na Srbiju. Prema intervjuu koji je urađen sa bivšim predsednikom Srbije Milanom Milutinovićem, Srbija je bila na dobrom putu da nađe dugotrajna rešenja za Kosmet. Iza njega je ostala tajna zašto se odustalo od te ideje.

U dvorcu Rambuje, u Francuskoj, pre tačno 24 godine počela je mirovna konferencija o rešavanju krize na Kosovu. Uprkos nepovoljnom ishodu dijaloga, pod okriljem Evropske unije, kao moguće rešenje predložena je organizacija međunarodne konferencije.

Član delegaije Srbije u Rambujeu bio je i gost ovog jutra, Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije.

Sa čime je sve bila suočena delegacije Srbije u Rambujeu?

- Mi smo bili svedoci da se nalazimo sa jednim dugoročnim planom zapada i Amerike, "plan pomeranja na Istok", i da se težište pomeralo ka tamo. Amerika je odabrala albanski faktor kao najpouzdaniji oslanac, da se srpski narod segmentira na delove. Nekad je bio rat protiv Nemačke i srpska strana je podržavana, tako smo napravili državu do Maribora, pa je rat okrenut protiv Rusije, od pada Berlinskog zida, nakon čega su se okrenuli Albaniji - rekao je Šainović.

Prema njegovima rečima Albanija je bila geografski nepovoljna, pa su je prilagodili.

- Albanija je geografski nepovoljna, okružena je planinama. Trebalo je preskočiti Prokletije, bazu Bondstil, odmah su napravil autoput, i logistiku i vojnu strukturu. Mi smo pokušali da sačuvamo suverenitet države, i prihvatili smo čak i za tadašnje uslove, jeretički - ulazak u NATO, pod uslovom da Srbija uđe cela sa Kosovom i Metohijom, samo da ostanemo celi! Kristofer Hil je rekao da to nije tema - podsetio se Šainović.

Ponuda koju su dali u Rambujeu je bila poptuno neprihvatljiva i kako je istakao Šainović, skoro identična kao pred Prvi svetski rat i ultimatum koji je Srbiji postavila Austrougarska 1914. godine.

- Olbrajt je došla u Rambuje i bila tamo tri dana i tri noći, to je za državnog sekretara mnogo! Odmah sam rekao da se ovo neće dobro završiti čim je ona došla tu lično da sprovede plan. Ona nije htela da prihvati ništa osim nezavisnosti, ili u najmanju ruku, referendum o nezavisnosti. Pošto mi ne bismo ni jedno ni drugo prihvatili, onda je ona ispregovarala sa njima da piše volja naroda, a da bi Tači to prihvatio ona mu je rekla da to znači referendum! Taj dokument je privoleo Tačija da poptpiše - rekao je on.

Usledila je i odluka tribunala u Hagu, priseća se Šainović.

- Haška presuda bila je citiram: Svi hoće da svale na Miloševićeva leđa pitanje pregovora u Rambueju. Gospođa Medlin Olbrajt je dezorganizovala pregovore sporazumom sa jednom albanskom stranom i to po pitanju vitalne stvari, a to je suverenitet države! A jugoslovenska delegacija je došla u najboljoj nameri da napravi dogovor - rekao je Šainović, istakavši da je ovo bila vitalna presuda.

Na kraju razgovora zaključio je da su sve istorijske igre, iste i da se njihov plan i čak i neki ljudi iz perioda, od pre 24 godina, nisu promenili do sada

- Isti je makroplan! Kretanje zapada na istok. Komadanja Jugoslavije, e sada je komadanje Srbije. Taj plan se nije promenio, čak se i neki ljudi nisu promenili. Kristofer Hil i Derek Šole koji je učestvovao u Rambujeu. Nije slučajno on ovde. Ono što je danas na stolu, to su svi prethodni događaji, sporazumi u raznim situacijama, a sa druge strane je isti plan! - naglasio je Šainović, rekavši da je ultimatum preteška reč, jer, kako je nazvao sporazume, to su, za sada, okviri.

- Ova tehnologija je bila i pred Dejton - podsetio je.

