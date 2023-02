OVAKO SU DAČIĆ I TAČI DOGOVARALI ZSO: Ketrin Ešton otkrila detalje: Zbog JEDNE REČENICE bivši predsednik tzv. Kosova je POLUDEO!

Bivši predsednik Kosova Hašim Tači prihvatio je uspostavljanje Zajednice srpskih opština (ZSO), bez ugrožavanja funkcionisanja vlasti Prištine, dok je tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić u dijalogu insistirao na nepriznavanju Kosova, navodi se u novoj knjizi nekadašneg šefice evropske diplomatije Ketrin Ešton, prenosi "Gazeta Ekspres".

Eštonova, koja je od 2009. do 2014. bila visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost EU, deo knjige objavljene pre nekoliko dana posvetila je dijalogu Beograda i Prištine.

foto: Zorana Jevtić

U knjizi opisuje njegov početak i njen angažman sa tadašnjim specijalnim predstavnikom EU za dijalog Fernandom Đentilinijem.

Eštonova je u knjizi opisala koncepciju prvih sporazuma između Prištine i Beograda, a među kojima je i formiranje ZSO, koja je poslednjih nedelja postala glavni prioritet američkih i evropskih medijatora dijaloga.

Tako Eštonova piše da je Dačić bio spreman da ukloni "paralelne strukture" koje su delovale u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova", ali da je tražio da Srbi dobiju garancije.

foto: Nemanja Nikolić

U međuvremenu, prema rečima Ketrin Ešton, Tači je pristao na oblik decentralizacije, ali koji ne bi bio kao Republika Srpska u Bosni i Hercegovini i koja ne bi ugrožavala vlast Kosova.

Dačić je, opisuje, za uklanjanje "paralelnih struktura" zahtevao da se lokalnom srpskom stanovništvu ponudi pravosudni sistem u koji bi mogli da veruju.

Tači je, prema njenim rečima, jasno stavio do znanja da, iako ne može da prihvati poseban nivo vlasti na severu, nije protiv nekog oblika lokalne decentralizacije, piše "Gazeta ekspres".

Dalje, opisuje kako je jedna strana nameravala da se takva struktura napravi bez ugrožavanja funkcionisanja Vlade Kosova, a druga bez priznavanja Kosova kao države.

foto: EPA

- Posle nekog vremena, Tači je rekao Dačiću da su blizu dogovora. Oni su rekli da će razmotriti kako da objedine opštine kosovskih Srba i da im daju identitet i svrhu, a da ne ugroze ulogu Vlade Kosova i da ne moraju da priznaju Kosovo kao posebnu državu. Da bismo uklonili paralelnu policiju, Fernando (Đentilini) i ja smo predložili stvaranje posebnih srpskih jedinica u okviru kosovskih policijskih snaga. I Tači i Dačić su se složili da to vredi istražiti - napisala je Ešton.

Desetak godina nakon odlaska Eštonove, Beogradu i Prištini je predložen plan za normalizaciju odnosa, u kojem se, pored Zajednice, raspravlja o mogućnosti učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije, što je za Prištinu važna tačka, dok je za Beograd neprihvatljivo.

U evropskom predlogu se navodi strane ne bi trebalo jedna drugu da sprečavaju u pristupanju međunarodnim organizacijama.

Upravo je poslednja rečenica, seća se Eštonova, i pre deset godina izazvala "veliki" problem.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ona piše da je u izradi dokumenta sa kojim bi se strane saglasile, evropske zvaničnike ubedila kosovska strana da unesu rečenicu u kojoj se ističe da strane neće sprečavati jedna drugu da se priključe međunarodnim organizacijama.

- U izradi kratkog dokumenta, kosovska strana nas je ubedila da dodamo rečenicu u kojoj se kaže da nijedna strana ne treba da blokira put drugoj strani ka članstvu u međunarodnim organizacijama. Smatrali smo da to izgleda dovoljno bezazleno, što samo pokazuje da smo bili veoma zainteresovani da to završimo i da smo bili veoma fokusirani na Evropsku uniju. Aleksandar Vučić i Dačić su to odmah odbacili, uz obrazloženje da se radi o priznavanju Kosova kao države i da je to novo pitanje koje je uključeno u razgovore. Napravili smo grešku - istakla je, između ostalog, Eštonova.

(Kosovo online)