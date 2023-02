KO O ČEMU, RAMA O UJEDINJENJU: Kurti i ja imamo isti cilj – da se Albanci ujedine, ali nam se razlikuje pristup do tamo

Put može biti drugačiji, ali cilj na kraju ostaje samo jedan: Srbija mora da prizna Kosovo, zatraži oproštaj, a na kraju se Albanci moraju ujediniti, poručio je albanski premijer Edi Rama za televiziju Kljan.

„Isti je cilj, ali putevi su drugaciji. Od Aljbina Kurtija se razlikujem u vezi odnosa sa Srbijom. Ja mislim da je moj put kraći i da sam ja u pravu. Ali do Kurtija je da odluči šta Kosovo treba da radi“, naglasio je on.

Na pitanje da li se slaže sa Kurtijevim stavom odgovorio je: „Ne želim da ulazim u pitanje koje je na plećima premijera i vlasti na Kosovu. Opšte je poznato da ja imam svoje ideje i svoj pristup, cilj je isti, mislim da Srbija treba da prizna Kosovo, da traži oproštaj, a na kraju ovog procesa Albanci treba da se ujedine“.

Na dodatno pitanje hoće li se Albanci ujediniti Rama je bio jasan „Albanci se moraju ujediniti“.

„Da, naravno da Aljbin želi istu stvar, ali ja mislim drugačije o putu do tamo, Aljbin misli drugačije. Ali Aljbin je premijer Kosova i on mora da bira, želim mu sve najbolje i uspeh i neka shvati da možda grešim“, poručio je on.

Rama nije želeo da komentariše evropski predlog, dodajući da je to pitanje za koje je u potpunosti nadležan Kurti.

Takođe odbio je da komentariše i izjavu kosovskog premijera prema kojoj bi trebalo manje da veruje srpskom predsedniku, budući da je, kako tvrdi Kurti, izdanak Vladimira Putina na Zapadnom Balkanu.

Uprkos činjenici da je Rama tvrdio da je imao „ispravan odgovor na ono što je rekao”, on bi, kaže, više voleo da to ne komentariše.

Ali je podvukao „da Srbija mora da prizna Kosovo i da se izvini za sve ratne zločine počinjene nad narodom Kosova“.

Rekao je da ima dobre odnose sa kolegom Kurtijem, istakavši da su im sastanci „inspirativni“.

Kurir.rs/Kosovo onlajn