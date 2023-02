ZA SVAKU TAČKU SPORAZUMA BIĆE POTREBNO NEKOLIKO MESECI! Stručnjaci o evropskom predlogu za Kosovo: Kvinta sad želi SAMO JEDNO

Pre tačno petnaest godina Albanci su proglasili nezavisnost Kosova i tako stvorili nelegalnu tvorevinu koju i danas nazivaju "državom".

Od 193 članice Ujedinjenih nacija u ovom trenutku, tzv. Kosovo ne priznaje natpolovična većina, a vlasti Srbije i u narednom periodu očekuju nova otpriznavanja.

Svih 15 godina neuspešno se vodi dijalog između Beograda i Prištine, a bezmalo punih 10 godina prištinske privremene institucije odbijaju da ispune obavezu formiranja ZSO iz Briselskog sporazuma.

Novu nadu u pregovorima dao je francusko-nemački plan, sada već evropska platforma za normalizaciju odnosa, koju podržava i SAD.

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija zakazan je za ponedeljak, 27. februara, u Briselu, a pre toga mogu se očekivati i nove vesti u vezi sa Kosmetom.

Gosti Usijanja bili su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose i Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, koji su se dotakli evropskog predloga.

- Dosta sam skeptičan za taj sastanak jer se ne vidi fizionomija nečega gde može da se ozbiljno sedne i o nečemu razgovara. Teško da bismo mi prihvatili da se krene u razgovor za ovaj predlog francusko-nemački, a da ostalo nije finalizirano - rekao je Branković.

- Ovaj evropski predlog je okvir za razgovor. To nije dokument uzmi ili ostavi. To tako sebe pravda Kurti. O okviru su puno pričali, ali to je neki rezime. Za svaku tu tačku ja vidim mesece pregovaranja i puno krize u pregovaranju. Neće to preko noći biti - rekao je Janjić.

Voditeljku Silviju Slamnig interesovalo je da li je neobično što Kurti i dalje ne obećava ZSO, već sasvim suprotno. Kurti je baš nedavno rekao da je ZSO aparthejd i naveo je da može da dođe do rata ako pomaka u pregovorima ne bude.

- Što se tiče Kurtija, to je ta grčevita borba za dve stvari. On je insistirao i dolazio je dva puta na čelo vlade sa pričom da nikada neće prihvatiti ZSO. "Nikada neću, nikad", to je jako loše u diplomatiji i životu. Sada se on vadi. To je ono što se u narodu kaže dala baba dinar da uđe u kolo, a 100 da izađe. On sada brine o aparthejdu Srba jer će oni sada Bože moj živeti u enklavama. To je namenjeno unutrašnjoj političkoj javnosti - rekao je Janjić i dodao:

- To se vidi po Edi Rami koji ga sada nešto mnogo voli, a inače u istoj izjavi govori da nisu u ljubavi. To je pokušaj Kvint grupe da se u ovoj prvoj fazi ne menjaju glavni pregovarači jer bi izbori u ovoj prvoj fazi izazvali zastoje od nekoliko meseci. Tako da on tu više pokazuje kooperativnost prema Kvint grupi, jer ne može da ih odbije.

Potom se i Branković nadovezao.

- Mislim da mi Kurtiju dajemo veliku važnost, a znamo ko stoji iza njega. Svako njegovo takvo ponašanje zavisi od onoga ko ga podržava. On na ovaj način kako je to rekao vidi da mu se trese tamo, ali ne od birača, već od onoga ko mu je sponzor pa pokušava da kaže nešto što on misli da je bolje. Sve što je Kurti rekao pustite niz vodu - rekao je Branković.

