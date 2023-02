"VELIKE SU SLIČNOSTI VUČIĆA I ĐINĐIĆA, ALI JEDNA STVAR SE SADA RAZLIKUJE" Dejan Vuk Stanković o šokantnoj izjavi Borisa Tadića

Na današnji dan 1997. godine lider Demokratske stranke Zoran Đinđić izabran je za prvog demokratskog gradonačelnika Beograda.

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je svojevremeno u Stejt dipartmentu, u Vašingtonu, dobio pretnje koje je trebalo da prenese kasnije ubijenom premijeru Srbije.

Pretnje su bile upućene zbog želje Zorana Đinđića da se srpske snage bezbednosti vrate na Kosovo i Metohiju. I danas je Vlada Republike Srbije suočena sa pritiscima, a predsedniku države ugrožena je bezbednost.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je prokomentarisao ima li sličnosti u ovim pretnjama.

- Začuđujuće je zato što Tadić nije govorio o tim temama. Novost je jer je on neko ko je bio predsednik države u dva mandata i nekako u tom trenutku kada je Đinđić bio na vlasti imao je određenu političku funkciju. Koliko sam shvatio, on je do tih informacija došao kada je prisustvovao molitvenom doručku koju je organizovao predsednik SAD. Tako da sigurno ima nekih kontakata - rekao je Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

- Amerikanci su u tom trenutku imali očekivanja da Đinđić bude političar potpuno diskontinuitetan u odnosu na Slobodana Miloševića i da zanemari sve ono što piše u rezoluciji 1244 i krene u pravcu evroatlanskih integracija. Što i danas podrazumeva priznanje Kosova. Đinđić je pred kraj života postao politički realista u odnosu na Zapad i shvatio je koliko kosovsko pitanje drži Srbiju u nekoj vrsti geopolitičkog šaha. Dokle god vi ne definišete granice i ne rešite taj dubok etnički problem, vi ne možete da idete napred - rekao je Vuk Stanković i dodao:

- Shvatio je da ta silna podrška od strane Zapada koju je dobio, vezana je za očekivanje da on prihvati da je Kosovo nezavisno. On nije hteo da da Zapadu alibi za bombardovanje iz 1999. godine i rekao je odlučno ne. Tadić sam nije rekao ko su ti ljudi koji su pretili, niti koji je to tip pretnji bio. Da li su političke ili bezbednosne. Politička pretnja je verovatno postojala tada i postoji i danas predsedniku Srbije od strane Zapadnih krugova odnosno da će Srbija biti izolovana ako ne prihvati evropski predlog. Vučić je prihvatio da se o tome razgovara. Đinđić je takođe prihvatio da se o tome razgovara, ali je video da Zapad prihvata tu logiku svršenog čina.

- Postoji jedan kontinuitet poslednjih 7 do 8 godina, permanentne kriminalizaci predsednika Srbije. Toga je bilo i u vreme Đinđića, ne zaboravite da je on imao titulu mafijaškog premijera. Kao što Vučić dobija te tekstove koje kriminalizuju njegovog sina, brata, oca ili najbliže saradnike. Dakle postoje neke sličnosti, ali je vreme potpuno drugačije. Vučić ima tu prednost da može da uči na Đinđićevog tragičnog slučajeva - istakao je Vuk Stanković.

