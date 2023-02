"SRBIJA NE PRETI, ALI JE SVESNA DIVLJAŠTVA DRUGE STRANE" Anđelković: Svrha ZSO, bez povratka Srba na SVOJE položaje, NE POSTOJI

Ambasadorka Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu Aleksandra Đurović izjavila je da se aplikacija Prištine za članstvo u toj oganizaciji nije našla na dnevnom redu sednice Komiteta ministara Saveta Evrope.

foto: Kurir tv

Gosti su Zoran Anđelković, nekadašni predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i dr Zoran Milosavljević, iz Instituta za političke studije razgovarali su o dešavanjima na KiM.

02:50 Nastavak dijaloga o formiranju ZSO 27. februara

Gospodine Anđelković obratio se kao svedok onoga što se dogodilo na današnji dan 1999. godine.

Podsetio je na pregovore srpskih vlasti i kosovskih albanaca u Rambujeu, koji su prekinuti bez potpisivanja sporazuma koji su ponudili. Srpska strana odbila je prisustvo stranih trupa na svojoj teritoriji.

foto: Kurir tv

- Ni Srbi ni Albanci nisu prihvatili ono što je sačinjeno u Rambujeu. Izvršen je pritisak na Albance da potpišu da bi rekli za Srbe da ne žele da sarađuju. Tadašnji ministar inostranih poslova Italije, rekao je da treba predstavniku MIlutinoviću dati mogućnost da čuje mišljenje ostalih organa vlasti u Srbiji, pa onda da se izjasni. Olbrajtova se okrenula prema Fišeru i rekla "Šta ovaj priča, ko je ovaj?", sa takvim nipodaštavanjem da smo videli da je cilj bio bombardovanje, i otcepljenje Kosova - rekao je Anđelković.

Koliko se situacija promenila 24 godina kasnije, naročito kada je reč o suprotnoj strani, izjasnio se MIlosavljević.

foto: Kurir tv

- Ja bih nastavio sa ovim što je Anđelković rekao od ultimatuma. Nas niko nije uvažavao. Zašto je naša delegacija išla kada vi ne date nekom priliku da kaže šta misli, da se vrati u državu i da on to predstavi svojim ljudima. Da se dođe do nekog poštovanja te države sa kojom se pregovora. TO je ključ. Zajednica srpskih opština treba da se formira, ne govorim o gospodinu Borelju, Lajčaku, Blinkenu, Eskobaru i tako dalje, svrha svega ovoga je 27. februara, a to je je formiranje ZSO, da se naši ljudi vrate na svoje položaje! - istakao je Milosavljević.

Srbija i dalje pregovara diplomatski, ali je svesna divljaštva, to jest divljačkog postupanja druge strane i ogluvelosti EU i Amerike u ovim pregovorima za istinu i pravdu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.