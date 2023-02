"NIKO NORMALAN U SRBIJI NEĆE PRIHVATITI ŠTA NAM TRAŽE" Todorov: Putin sada koristi Kosovo kao argument, OVO ĆE UBRZATI CEO PROCES

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da je veoma optimističan da će konačni sporazum sa Srbijom biti postignut ove godine, ali je dodao da će sledeći sastanak u Briselu pokazati čemu možemo da se nadamo u ovoj godini.

Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost i Luka Kastratović, pukovnik u penziji, govorili su o uzrocima trenutnih dešavanja na KiM i posledicama kojima smo danas svi prisutni.

Kastratović se osvrnuo na 500 godina robovanja Srbije Turskoj, zavet Srbije koji je Kosovo i Metohija, pa spomenuo Kumanovski sporazum kao ključ današnjih dešavanja.

Todorov se razgovoru priključio iz neverbalih i verbalnih agresvinih napada Aljbina Kurtija koji ne obećava rešenje ni, nakon formiranja ZSO.

- Kurti nije faktor koji će da uslovljava. Srbija ide sa jednom ojačanom pozicijom na pregovore. Prvi put se ovo dešava u našoj savremenoj istoriji, da Srbija koči nešto. Hoće da pregovara, a eksplicitno priznanje Kosova ne želi - rekao je Todorov.

Kastratović naglašava da Srbija treba da ima u vidu da pregovori idu u poštovanju rezolucije 1244, i da se formira ZSO.

- Oni žele da naprave jednu podelu kao što i uvek rade. Albanci traže da se u Srbiji formira Zajednica albanskih opština. Jasno je da u Srbiji niko normalan neće potpisati kapitulaciju Srbije. Ono što građani znaju, bez naših komentara, je nepoštovanje rezolucije 1244 i to je rušenje Srbije - rekao je Kastratović

Todorov je izjavom o Albanskoj poziciji, pokazao da su njima bilo kakvi pregovori nedopustivi.

- Tako je bilo sa svim liderima na KiM, oni neće pregovarati i dalje smatraju da su nezavisni kao država. Većina država UN njih ne prihvata. Kada bi smo govorili šta predstavlja njihova državnost videćemo da je to dovelo do toga da mi moramo da pregovaramo sa njim. SAD je najprokosovskija država na svetu, ali sada imamo SAD koje nisu jednostrane, već, zauzamaju takve pozicije da je Srbija propatila, od pretnji i maletretiranja življa na KiM, do pucanja na onu decu. Zapadu se žuri oko KiM. Čuli smo i govor Vladimira Putina, koji se vraćao na situaciju na KiM, zato oni požuruju situaciju da bi mu uzeli taj argument iz ruku - rekao je Todorov.

