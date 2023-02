"SRBIJA JE PREORIJENTISANA NA STABILIZACIJU REGIONA" Miletić: Umesto da podrže predsednika, EU dozvoljava OVAKVO ponašanje

Visoki predstavnik EU Žozep Borelj potvrdio je da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer takozvanog Kosova Aljbin Kurti pozvani u Brisel 27. februara. On je dodao da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom EU u dovoljnoj meri I da će se I o tome još razgovarati.

Profesor Boris Bratina sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, gosti su koji su govorili o te[koj diplomatskoj poziciji Srbije, po pitanju implementacije plana za nezavisnost "Kosova".

Miletić je naglasio stihijsko kretanje diplomatskih pregovora, koje ne vodi nekom izvesnom rešenju, niti učvršćuje poverenje Srbije u EU i UN.

- Verujem da će predsednik otići na sastanke, ali ne verujem da će potpisati išta. EU je postavila rokove, i oni sada, idu i idu, a nisu uradili ono osnovno! Kurti se ponaša posprdno prema svemu. On ne reaguje, i šta sad imate da razgovarate 27. feburara, a da to bude uljudno i normalno? - upitao je MIletić.

Bratina je prokomentarisao neusklađenost pritiska na Srbiju i na Kurtija.

- MI smo stalno pod većim pritiskom od Albanaca. Kod njih su pritisci iznutra. Kod nas je uvek veći pritisak. Pre nego što počnu razgovori, mora da se formira ZSO - rekao je Bratina.

Posebno je istakao bitnost nepotpisivanja.

- To što se Srbima od jeseni svakog dana dešavaju napadi! Ovde treba biti čvrst i ne ulaziti u pregovore, posebno ne potpisivati ništa. Izražavamo volju da smo za razgovor, ali to ne znači ništa. Ovi pritisci su prazne pretnje. To se sad već uveliko nazire, Moramo svoju poziciju prilagoditi novim tendencijama. Kurti ne sme da formira ZSO - rekao je Bratina.

ZSO i stav Kurtija prema tome, da može, kako govori Kurti, doći do rata zbog ZSO, protumačio je MIletić.

- Takav njegov stav je urušavanje dijaloga. Takvo ponašanje je prst u oko UN. Kako drugačije da se izrazim, to je neprimereno ponašanje i izrugivanje stranim diplomatama, koji podržavaju nakaznu tvorevinu "Kosovo". Niko nema ni snage da izgovori, da to sve što on radi, oni se ponašaju kao da je to normalno. U zapadnim medijima nigde nećete pročitati osudu, niti osvrt na ovo beskrupulozno poanšanje - rekao je MIletić i upitao izričito:

- Na osnovu čega on može ovo da radi? Na osnovu rušenja manastira? Sad ste vi moćniji pa možete ovo da radite. Srbija je preorijentisana ka stabilizacicji regiona! Šansa koja je nastala, ako se sada ne iskoristi, ne znam šta možemo dobtii. EU, umesto da podrži predsednika, oni dozvoljavaju ovo ponašanje - kaže on i dodaje da ništa nije slučajno.

- Oni na unutrašnjem planu "drmaju kavez" Kurtiju, ali i dalje on ima efikasnu odstupnicu. Problem je u Prištini što oni hoće sve! - kazao je MIletić i nazvao dešavanja na relaciji Srbija - Kosovo - EU - neozbiljnošću poslednja dva činioca pregovora.

