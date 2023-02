DA LI SE PROTIV SRBIJE VODI SPECIJALNI RAT? Crnobrnja o "Balkanizaciji": Zapadne zemlje tretiraju ovdašnje narode kao NIŽU RASU

Izmišljeni “tviter” lik Danijel Smit samo je jedan od možda hiljade trolova uz pomoć kojih se zagovara da Srbija mora da prihvati nezavisnost tzv.Kosova kao „realnost". Kao javnost moramo biti spremni na takve stvari i da ih proveravamo. Da li se protiv Srbije vodi specijalan rat?

Ovo pitanje je pokrenulo razgovor u jutarnjem programu Redakcija, a gosti su bili: Petar Milutinović, istraživač sa Instituta za evropske studije i diplomata i prof. dr Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije.

Kako se desilo da je Srbija upala u zamku trolova prokomentarisao je Crnobrnja.

- Iako imamo najjači na Balkanu kolektiv stručnjaka koji se bavi ovakvim stvarima, mi smo u istoj situaciji u kojoj se nalazimo godinama, a to je da reagujemo reaktivno, a ne proaktivno - započeo je on.

Kako je naveo, za vreme bombardovanja smo u potpunosti bili okruženi lažnim vestima i to nije ništa novo.

- Smit je izašao kao neka nova vest. a to nije nešto novo, mediji u ovim situacijama treba pažljivije da se odnose prema ovim vestima i da se od ovog ne prave senzacije. Sajber svet je u službi raznih interesa - rekao je, naglasivši još jednom sučeljavanje sa ovim vestima kao tokovima koji su praksa, a ne fenomen.

Milutinović je mišljenja da se ovim objavama ljulja kredibilitet političkih funkcija.

- Ovo su takozvani trolovi. Oni prodaju maglu na internetu. Svako od nas ima pristup internetu. Trolovanje je proces koji će se upotrebljavati i u političke i u dnevno političke svrhe, da bi se izgubio kredibilitet i poverenje u postojeće političke funkcije - rekao je Milutinović, nazvavši Danijela Smita lažnim ekspertom, čovekom koji ne postoji.

Formiranje ZSO i pritisak koji Amerika vrši na Prištinu kao i rok za formiranje srpskih opština koji je dat Albancima, okosnica je iz koje je svoj uvid dao Crnobrnja.

- MIslim da Kosovo i Balkan ne može da se reši bez neke velike konferencije - rekao je on, davši primer Dejtonskog sporazuma.

- Ovo je specijalni rat - dodao je - nasilje koje toleriše NATO i Zapad, očigledno je specijalan rat, ceo Balkan je zastrašen i ovo je opasna zona gde se Amerika igra. Sve može da se reši privremeno. Balkanizacija - izraz koji je uvrežen skoro, i znači upravo to: divlja balkanska plemena se izjedaju, a ova uverenja traju od Germanskog doživljaja balkanskih naroda kao niže rase. To su mračne polazne osnove na koje se oni pozivaju, i kad prođete kroz istoriju vidite da su to strašne stvari! Naše je vreme takvo da instant mediji isključuju istoriju! Oni nas amputriaju od naše sopstvene istorije - rekao je dr Crnobrnja misleći na događaje tokom 19. veka, koji su prethodili ovim u Bosni i Hercegovini tokom aneksione krize.

Milutinović se vratio na temu sa početka gostovanja.

- Čitav proces se odvija putem "trolovanja". I jedni i drugi akteri "troluju" jedni druge. Vi sada imate Briselski sporazum koji ne isporučuje rezultate i samim tim se destabilizuje situacija na terenu. Strani akteri idu u dovršavanje kosovske nezavisnosti. Proces normalizacije traje od 2011. godine, ali EU nije u stanju da je garantovano sprovede, pa onda opet odloži pitanje rešenja - rekao je Milutinović koji misli da ni za 3,4 meseca rešenje neće biti izvesno.

Crnobrnja kaže da niko i ništa ne može da nam garantuje sprovođenje onog što je potpisano u prethodnim sporazumima, kao ni u budućim.

- Srbiji se ništa konkretno ne nudi. Ne može ucena da bude uspešna na dužem nivou, vi uradite ovo, a mi ćemo vam dati ovoliko para, ta priča ne ide - jer vodi narod ka pobuni. - mišljenja je Crnobrnja dok je Milutinović zaključio:

- Dok se trolujemo međusobno - to radi. Svedočićemo sve većoj i većoj upotrebi trolova i da ćemo se svi trolovati, što je novi strukturni momenat u "postistini" u kojoj živimo - rekao je Milutinović.

