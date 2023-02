JOVANOVIĆ O PREGOVORIMA O KIM U BRISELU: Čak ni 2000. godine nije bilo ovoliko tenzično! Sve što imamo smo stvorili, sačuvali

Dok Srbija ovih dana bije diplomatsku bitku oko svoje južne pokrajine, ceo svet je, čini se, mnogo militantniji.

U Briselu su se sreli zvaničnici Srbije i tzv. Kosova, a navodi se da je razgovor prošao bez konkretnih obelodanjenja za buduću situaciju na KiM.

Kakva je naša realna, a kakva najbolja pozicija u svim previranjima, pričao je za "Puls Srbije" Čedomir Jovanović, Lider LDP-a.

Političar je rekao da Albanci rade isto ono što smo i mi činili pre 200 godina, pa je obrazložio svoju misao:

- Svako je talac svoje sudbine. To što oni rade, mi smo radili pre 200 godina. Oni teže nacionalnom jedinstvu, izgradnjom nacionalne države na prostoru na kojem postoje. Mi smo to radili pre njih. Uvek gledam svoju stranu odgovornosti, a i drugi su grešili, posebno svet. Katastrofa je šta su uradili 1999. godine, to je ostavilo duboke ožiljke u našem društvu.

01:10 ČAK NI 2000. NIJE BILO OVOLIKO TENZIČNO! Čedomir Jovanović za Kurir TV analizira razgovor Vučića i Kurtija: Dobili smo rešenje!

Nakon toga, rekao je da su po pitanju Kosova, najkomplikovaniji odnosi u eri Vučića i Kurtija.

- Za mene je glavni zaključak da su sada najkomplikovaniji odnosi, ako pričamo o liderima Kosova i Srbije, u eri Vučića i Kurtija. Čak ni 2000. godine nije bilo tako. Danas je sve otišlo toliko daleko da niko nije bio siguran da neće doći do krvoprolića. Toliko tenzije, nasilja, političkog bezizlaza - rekao je Jovanović, pa rekao šta je rešenje:

- Juče smo dobili rešenje, videli smo lidere kako sede za stolom i razgovaraju. Čuli smo lidera kosovskih Albanaca da je rekao kako je bio spreman da potpiše, a Vučić je rekao da neće, već je zatražio da vidi ZSO. Mi ne možemo u Briselu svoju sreću da tražimo, mi to moramo ovde da uradimo. Šta mi očekujemo da dobijemo? Gde se to nešto dobija, kada smo mi nešto dobili, kada nam je neko nešto dao? Sve što imamo smo stvorili, oteli, sačuvali, ali nam nikada nisu dali. Još nema generacije Srbina koji su rođeni i život proveli u miru.

