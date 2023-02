GABRIJEL ESKOBAR NA PITANJE KURIRA: Pregovori o FORMIRANJU ZSO MORAJU DA POČNU ODMAH, tema nije međusobno priznanje!

Formiranje ZSO je obaveza koja je davno ugovorena Briselskim sporazumom, deo je i novog bazičnog dogovora. To je realnost i objektivna činjenica šta je zahtevano od Kosova, i oni razumeju da moraju to da urade kako bi se nastavilo evropksim putem. Pitanje je koliko brzo će se to desiti i koliko brzo će Vlada Kosova shvatiti i prihvatiti tu obaevzu. Uveren sam da sa ovim dogovoromkoji je postignut u pondeljak u Briselu, postoji razumevanje sa kosovske strane da to mora da bude urađeno. Ne bih licitirao sa krajnim rokovima sa formiranje ZSO, ali pregovori o formiranju ZSO moraju da počnu odmah, eksluzivno kazao je za Kurir specijalni izaslanik Amerike za Zapdani Balkan Gabrijel Eskobar na brifingu za medije u Briselu.

Kako je rekao, kada se govori o ZSO misli se na opštine gde su Srbi većina i o određenom nivou samoupravljanja, koji se neće mešati sa ustavnim poretkom i pravnim strukturama tzv. Kosova.

Eskobar je na početku razgovara naglasio da za Ameriku ceo region Zapadnog Balakana ostaje visok prioritet, kao i da SAD imaju nameru da urade sve kako bi stvorile pozitivne odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana, ali i da pomognu u poboljšanju njihovih međusobnih odnosa.

- U potpunosti podržavamo dijalog Srbije i Kosova o evropskom dijalogu. Mi nismo deo tog dijaloga, niti smo učestvovali u izradi istog, ali politički i finanasijski i na svaki drugi način nudimo svu svoju podršku. U konsultaciji sa našim evropskim partnerima, vlade i Srbije i Kosova pristali su nastave razgovore i kretanje na osnovu evropskog predloga za normalizaicju odnosa. Ipak, ostaju neka nerešena pitanja, ali želimo da ih ohrabrimo da se kreću dalje korz proces normalizacije. To bi otvorilo sve više vrata ka evropskoj budućnosti obe strane - kazao je Eskobar.

Specijalni izaslanik naglasio je da evropski predlog ne znači međusobno priznanje, već normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

- Iskreno, postoje prepreke, ali se nadam da će se pronaći mehanizam da se sve to implementira, a to ukljucuje i ZSO, ali i neslaganja poput registarskih tablica, ličnih karata, priznavanja diploma i drugih stvari. Primetno je da su obe strane ušle u dijalog sa dobrom voljom i prisutna je velika ozbiljnost ne samo Srbije i Kosova, već i međunarodne zajednice da reše ovu situaciju. Smatram da bismo onda mogli da imamo stabilnost kakvu nismo imali na Kosovu 30 goidna - kazao je Eksobar.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)