"OVO SU MORBIDNE OPTUŽBE NA RAČUN SRBIJE" Damnjanović: Sramotno! Mi smo uvek bili u prvim redovima u borbi protiv nacizma

Poslanik SDA u Predstavničkom domu parlamenta BiH, Šemsudin Mehmedović, komentarišući političku situaciju u Bosni i Hercegovini, predsednika Srbije Aleksandra Vučića uporedio je sa Adolfom Hitlerom, a Srbiju s nacističkom Nemačkom.

Nebojša Damnjanović, istoričar i Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost razgovarali su o gorepomenutim "izjavama".

Damnjanović smatra da ljudi čak i ne znaju šta znači nacionalizam i nacizam.

01:37 Morbidne optužbe na račun Srbije

- Odmah sve krste nacizmom i fašizmom. Nemački levičari 60-ih godina i ultra levičari oni su onu Nemačku krstili nacističkom. To je nacizam. Ja to pamtim iz svoje rane mladosti. Oni su jasno razvrstali rase i nacije gde su Jevreje isključili iz Nemačke vrednosne zajednice. Izbačeni su. Pa su recimo progonjeni, iz vojske su izbačeni oficiri, ljudi koji su se borili za Nemačku, ljudi sa odlikovanjima koji su rizikovali život za Nemačku. Od Ajnštajna do ne znam koga. BIće takvih reči još dugo - rekao je Damnjanović.

"Morbidne optužbe na račun Srbije", protumačio je i Todorov.

- Sramotno je i besmisleno. Srbija je uvek bila u prvim redovima borbe protiv ovako nečega. Ovo je izjavio sin Alije Izetbegovića odnosno nekog koji je bio pripadnik nacističkih divizija u Drugom svetskom ratu kao omladinac, što je takođe jedna problematična dimenzija. Imamo poslanika Bundestaga hrvatske nacionalnosti, koji kaže da je Srbija preuzela štafetu zla od Nemačke. Vidimo koliko su ti napadi sinhroniziovani. Sramotno je optuživati Srbiju što se ona priklanja srpskoj strani i srpskim građanima - mišljenje je Todorova.

