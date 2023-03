VESIĆ: Poslovni forum prilika za unapređenje ekonomskih odnosa Srbije i Španije

Dobre političke odnose između Srbije i Španije trebalo bi da prati bolja ekonomska saradnja i današnji poslovni forum sa španskim kompanijama je prilika za to, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Vesić se učesnicima multisektorskog poslovnog foruma "Western Balkans-Spain Multilateral Opportunities Days" koji u hotelu Hajat organizuju španska agencija za izvoz i investicije ICEX i Trgovinsko odeljenje ambasade Španije u Beogradu obratio na otvaranju i istakao da je današnji skup zapravo nastavak poslovnog foruma iz novembra 2022. kada se razgovaralo o tome kako da se uspostavi bliža ekonomska saradnja između dve zemlje.

- Španija je prijateljskja zemlja Srbiji, ona je jedna je od pet članica Evropske unije koja nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova i imamo obavezu da naše dobre političke odnose unapredimo i ekonomskim odnosima i da više španskih kompanija bude na našem tržištu - rekao je Vesić.

Dodao je da iako je iz EU u Srbiju investirano 17 milijardi evra, malo je španskih kompanija učestvovalo u tome i Srbija im nije bila dovoljno zanimljivo tržište.

foto: Ministarstvo Građevinarstva

- Na nama je da to pokušamo da promenimo. Danas će ovde biti predstavljeni infratstukturni projekti koji će se raditi u Srbiji gde ćemo pozvati španske kompanije da učestvuju. Prvi takav će biti tender za izgradnju pruge Beograd - Niš vredan 2,7 milijardi evra koji će biti podeljen u tri tendera i to će biti prilika za španske kompanije da učestvuju - rekao je Vesić.

Naveo je i da EU obezbeđuje sve više sredstava za Srbiju i da je to prilika za sve evropske kompanije pa i španske da se uključe.

Kao veoma važno je ocenio to što će danas srpske i španske kompanije odnosno njihovi predstavnici sedeti zajedno i imati priliku da se upoznaju, da kasnije zajedno učestvuju na tenderima, ovde, u Španiji i na trećim tržištima.

Prema njegovim rečima, poseban panel biće posvećen finansiranju projekta u Srbiji uz učešće međunarodnih finansijskih institucija kao što je Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, Evropska investiciona banka i Delegacija EU u Srbiji.

- Važno nam je da identifikujemo nove projekte iz oblasti infrastrukture koji bi mogli da se finansiraju kroz međunarodne kredite ili podršku EU. Naš najznačajniji sektor biće upravo železnica i to prvo deonica od Beograda do Niša, a zatim i do Preševa - istakao je Vesić.

Dodao je da će jedna od važnih tema današnjeg foruma biti i životna sredina, ali i energetika.

- Ovo je i prilika da Srbija vidi koje su mogućnosti dobijanja bespovratnih sredstava Kraljevine Španije za izradu dokumentacije, studija i sektorskih analiza koje mogu pomoći da spovedemo ove tendere - rekao je Vesić.

Ocenio je da je današnji sastanak dobra prilika za Srbiju i da on pokazuje da je naša zemlja sve značajniji partner Evropske unije.

(Kurir.rs.)