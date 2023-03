"NIKO OD ALBANACA NE SME DA PRIZNA ZSO JER ĆE PADATI GLAVE!" Stručnjaci o poziciji Kurtija: PLAŠI SE DA NE DOĐE NA TANAK LED

Šef evropske diplomatije EU Žozep Borelj izvestio je ministre spoljnih država članica o razgovorima u Ohridu.

Naveo je da su zemlje članice EU dale podršku i da sada počinje proces.

O rezultatima dijaloga u Ohridu, formiranju Zajednice srpskih opština, razgovarali su gosti jutarnjeg programa prof Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini i Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsednikom Izvršnog veća Kosova i Metohije.

Anđelković je prvo odgonetnuo za šta se Srbija obavezala ovim dogovorom:

- Srbija se obavezala da će sprovesti i ono što je u skladu sa potpisivanjem iz 2013. i 2015. godine. Prihvatila je obavezu da iz prvih 11 tačaka radi na sprovođenju operativnog plana. Kada je reč o 3. i 4. tačci tog plana, to je da se ništa ne odnosi na međusobno priznanje, bez obzira na to da li je formalno ili neformalno. Ništa što bi proisticalo iz izjave za saglasnost o prijemu Kosova u UN. Oni će svakako vršiti pritisak na tim pitanjima, to nije ništa novo.

EU i Sjedinjene Države pozvale su Prištinu da formira ZSO, pa je Bratina analizirao trenutni ambijent u Prištini, s obzirom na to da je premijer privremenih institucija Aljbin Kurti dočekan kao gubitnik dijaloga u Ohridu.

- Naravno da se Kurti nalazi u nezgodnoj situaciji, a pitanje je samo šta je tu alternativa. Međutim, ne verujem da postoji bilo ko od njih, a da sme da prihvati formiranje ZSO. To je zbog toga zato što je društvo tvrdo, tu mogu glave da padaju, kao kada bi neko ovde priznao Kosovo. Svi Albanci pritiskaju Kurtija, a suština je da on ne igra sa sunarodnicima, već sa Amerikancima i onda radi šta mu se kaže, tako da se plaši da ga ne navuku na tanak led - rekao je Bratina, pa nastavio:

- Amerikanci mogu sutra da puste Albance niz vodu. U krajnjoj liniji, to je jedan (Albanci na Kosovu) mali, prilično neobrazovan narod, postoje razlike u kulturi, ne pojmaju zakon.

