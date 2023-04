DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Vučić najavio još jedno povećanje penzija do kraja godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da će penzije biti opet povećane.

- Kod nas će plate i penzije da rastu. Siguran sam u to.

Penzije ćemo značajno da uvećamo, nadam se između 14 i 15 odsto, a minimalno 12 odsto. To je novo povećanje na ovih skoro 21 posto. Ponovo dakle pre kraja godine!

Vučić se i plata:

- Danica Popović kaže da će da padnu plate i penzije. Ta žena je plagijator. Ona inače zna dosta o ekonomiji. Hajde da analiziramo. One bi padale da imamo niže stope javnog duga. Mi nemamo čašćavanje glasača, a sada nema kampanje, osim ako budu tražili kasnije izbore. Mi smo u donjem delu... Srbija će završiti godinu na 55 odsto. Mi se ne igramo, samo punimp rezerve kao hrčci. Kurs se više od 10 godina ne menja, i tako je to kod ozbiljnih država. Kod nas će plate i penzije da rastu. Ja sam čovek koji ih je smanjivao, i obećao narodu da će biti bolje. Znao sam da se rak ne leči andolom, nego hemoterapijom. Penzije ćemo značajno da uvećamo, i nadam se da ćemo d aih uvećamo između 13 i 14 posto. Na ovih 21 odsto, koliko imamo sada. To će biti pre kraja godine. Minimalno povećanje će biti 12 odsto - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Brine me smanjenje stope rasta, da bar prvi kvartal završimo na nuli. Ako bismo u narednoj godini imali manju stopu rasta, pristigli bismo mnoge evropske zemlje - priča Vučić.

Kako kaže, i plate će rasti, ali u normalnim uslovima, i sa realnim ciljevima. Vučić dodaje da se plate ne mogu podizati onako kako se nekom prohte, jer o državi mora da se vodi računa.

Kurir.rs