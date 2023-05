DAČIĆ: Bio bih preveliki optimista kada bih mogao da kažem da će Priština pristati na formiranje ZSO

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne veruje da će na pregovorima sa Prištinom u Briselu biti dogovoreno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), jer će kosovska strana to "razvodnjavati" i pokušati da minimizira.

Bio bih preveliki optimista kada bih mogao da kažem da će Priština pristati na formiranje ZSO, rekao je Dačić novinarima posle polaganja venca na spomenik Dimitriju Tucoviću.

On je podsetio da je pre 10 godina održana sednica Saveta bezbednosti UN, na kojoj je razmatran Briselski sporazum, koji su svi hvalili, i bio je na 25 takvih sednica, i od tada do danas se to isto sluša, ali do formiranja ZSO nikako da dođe.

To mora biti prva tačka u ispunjavanju onog što je dogovoreno u Ohridu, upozorio je Dačić i dodao da je teško reći kakvom dinamikom će to ići u ovom trenutku.

Kako je objasnio, kosovski premijer Aljbin Kurti svakog dana izaziva nove krize, kako bi se situacija usredsredila na stanje na terenu i da kaže da nema mogućnosti za formiranje ZSO, zbog incidenata.

Dačić je ukazao da je za kosovsku stranu, kako bi sprečila formiranje ZSO, sporno sve, pored ostalog i formiranje upravljačkog tima, i sad postavljaju pitanje i ko će da bude u njemu.

Upravljački tim je taj koji treba da iznese predlog statuta ZSO, istakao je Dačić, napominjući da on nije deo dijaloga, jer je Vlada ovlastila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da to vodi sa svojim timom.

Dačić je venac na spomenik Tucoviću, osnivaču ideje socijalizma u zemlji, položio kao predsednik Socijalističke partije Srbije, koju smatra nastavljačem te tradicije, i upozorio da nema radničkih prava i socijalne pravde bez razvijenog društva, a da je paradoks da su najniža prava radnika oduvek na Zapadu, u razvijenim društvima.

On je rekao da se u Vladi Srbije radi na dobroj saradnji sa sindikatima, kako bi se zakonodavstvo u toj oblasti harmonizovalo sa propisima Evropske unije.

Dačić je poručio da Međunarodni praznik rada - 1. maj, ne bi trebao da bude jedan dan u godini "kad se prisećamo onog što se zove radnička klasa".

Kurir.rs/Fonet