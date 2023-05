NA IVICI SUKOBA! Na delu pokušaj destabilizacije Srbije dok Kurti uspostavlja punu kontrolu nad severom Kosova!

Ugrađivanje izborne volje 3,4 odsto birača u opštine na severu Kosova i Metohije s većinskim srpskim stanovništvom stvorilo je ozbiljan bezbednosni problem i preti da preraste u otvorene sukobe. Umesto samouprave za Srbe u formi Zajednice srpskih opština, Priština u četiri opštine na severu KiM upravo instalira svoje kontrolne poluge. Prva je postavljena u petak, kada je novoizabrani gradonačelnik Severne Mitrovice sa 553 glasa na izborima preuzeo vođenje opštine. Sagovornici Kurira su uvereni da kosovski premijer Aljbin Kurti pokušava da uspostavi punu i apsolutnu kontrolu nad severom Kosova i upozoravaju da je situacija na korak do eskalacije.

Interesi

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da nije slučajno da istog dana kada Kurtijev gradonačelnik polaže zakletvu na severu Kosova, u Srbiji imamo opšti pokušaj destabilizacije zemlje s protestima, najavama postavljenih bombi i sličnim stvarima.

foto: Marina Lopičić

- Ako je Srbija podeljena i u problemu, onda je manje sposobna da štiti svoje državne i nacionalne interese. Njen kapacitet za to pada, i to sve treba staviti u jedan mozaik. Inauguracija u Severnoj Mitrovici i namera Kurtija da to ostvari do kraja, uz podršku Zapada, sasvim sigurno vode u eskalaciju. Poruku Srba da će od 1. juna pružiti otpor treba ozbiljno razumeti. Kurtijev cilj je da ostvari dominaciju na severu KiM, da preko lokalne vlasti i policije, koju ima tamo stacioniranu, praktično obezbedi i kontrolu severa. Interes Zapada je da preko tog mehanizma izvrši dodatni pritisak na Srbiju da prizna takozvanu realnost, odnosno da se aktivno uključi u pregovore o Ohridskom sporazumu i de fakto priznanju Kosova. A postoji i cilj nekih drugih snaga da se preko destabilizacije Srbije sa ovim što smo imali u petak isposluje promena stava i politike Srbije, vezano i za KiM, i za uvođenje sankcija Rusiji, i za potpunu promenu pozicije Srbije - ocenjuje sagovornik Kurira.

Milivojević kaže da je u sve ovo upleten strani faktor:

- Nije teško identifikovati to, jer zna se kome ne odgovara srpska pozicija, što neće da uvede sankcije, što misli svojom glavom i što neće da preda Kosovo.

Miniranje dijaloga

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun upozorava da je bezbednosna situacija na Kosovu dostigla maksimalnu granicu, preko koje dolazi do sukoba. On ocenjuje da je u toku proces miniranja dijaloga od strane Prištine uz podršku zemalja Kvinte, potpuno odbacivanje nacrta Statuta ZSO i uvođenje u igru nekakve Kurtijeve "samouprave za Srbe", čija je suština zapravo "da se prizna lažna država Kosovo od strane Beograda". Kako kaže, posebno je opasno što u Prištini nagoveštavaju da će završiti proceduru otvaranja mosta na Ibru i što ljudima počinju da skidaju tablice sa automobila koji se nisu preregistrovali i da naplaćuju kazne.

foto: Kurir tv

- Posebno je opasno što pripremaju drugi deo realizacije njihovog plana, uz podršku Kvinte, a to je pravo policijsko i vojno zaposedanje severa Kosova. Već su stacionirali pripadnike specijalnih parapolicijskih jedinica na severu Kosova, doneli su odredbu takozvane vlade o eksproprijaciji srpske zemlje u opštinama gde nameravaju da prave nove baze. Srpski narod mora da reaguje na ugrožavanje osnovnih ljudskih prava, ali i opstanka na severu KiM - izjavio je Drecun za RTS.

Igor Simić Srbima nikad gore Potpredsednik Srpske liste Igor Simić upozorio je da je na Kosovu uzavrela atmosfera kao posledica desetina antisrpskih aktivnosti režima Aljbina Kurtija i ćutanja međunarodne zajednice. Situacija za Srbe na KiM, kako naglašava, nije nikad bila gora. foto: Beta/Miloš Miškov - Zato smo u ime srpskog naroda i Srpske liste rekli da je dosta i da ćemo, ako ovakve aktivnosti ne prestanu do 1. juna, biti prinuđeni da pravo na ostanak na ovim prostorima branimo svim mogućim sredstvima. Nije 1. jun tek tako dat datum, ne radimo stvari naprečac, ima sasvim dovoljno vremena da predstavnici Kvinte i međunarodne zajednice utiču na Prištinu da prestane sa ovim maltretiranjem i da promeni način ponašanja prema srpskom narodu - rekao je Simić za TV Prva.

Poruka Kvinte i OEBS Prištini Hitno sprovedite odluku o vraćanju zemljišta manastiru Dečani Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD i EU u Prištini pozvali su u zajedničkom saopštenju vladu Kosova da u potpunosti i hitno sprovede zakonitu registraciju zemljišta manastira Visoki Dečani. foto: EPA, Profimedia - U maju 2016. Ustavni sud Kosova potvrdio je vlasništvo manastira Dečani nad više hektara zemlje. Uprkos ovoj pravnoj odluci i kasnijim predstavkama, sedam godina kasnije odluka suda još uvek nije sprovedena. Sprovođenje vladavine prava i poštovanje nezavisnosti pravosuđa su obaveze za sve demokratski izabrane vlade i neophodni preduslovi za integraciju Kosova u evropske i evroatlantske institucije, uključujući dalji napredak povodom zahteva Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Dalje odlaganje samo je prepreka tom napretku - poručili su ambasadori. I misija OEBS na Kosovu pozvala je kosovske institucije da nakon sedam godina sprovedu odluku o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani.

Kurir.rs