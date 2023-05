ŠEF DELEGACIJE EU U BEOGRADU ŽIOFRE: EU u kontaktu sa Beogradom i Prištinom u pokušaju da deeskalira nasilje na KiM

Šef Delegacije EU u Beogradu Emanuele Žiofre izjavio je danas da visoki predstavnik i specijalni izaslanik EU veoma pažljivo prate situaciju na Kosovu i da ostaju u kontaktu sa Beogradom i Prištinom u pokušaju da deeskaliraju nasilje.

"U ponedeljak smo videli ozbiljne scene nasilja i osuđujemo nasilje tokom kog smo videli da je mnogo ljudi ranjeno i povređeno među demonstrantima, ali i među snagama Kfora, koje su tu kako bi sprečile nasilje", rekao je Žiofre novinarima uoči panela o procesu proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan u Beogradu.

On je rekao da je situacija na Kosovu zabrinjavajuća i da visoki predstavnik EU Žozep Borel prati tamošnje stanje veoma pažljivo, zajedno sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom, tako što obojica ostaju u kontaktu sa obe strane u pokušaju da deeskaliraju nasilje.

"Visoki predstavnik (Borel) je jasno stavio do znanja ;da kosovska policija mora da zaustavi operaciju oko zgrada opština i da demonstranti moraju da se povuku jer je to korak napred. Očigledno je da se moramo vratiti dijalogu jer je to jedino ;rešenje koje može da unormali situaciju i okrene je u korist lokalnog stanovništva", rekao je Žiofre.

On je na panelu "Solunski entuzijazam - 20 godina kasnije" održanom danas u Beogradu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacije Fridrih Ebert, rekao da je jasno da Zapadni Balkan treba da bude deo Evropske unije i da je jasno da su evrointegracije temeljni cilj za Beograd.

"Razumemo da je od suštinske važnosti da je temeljni cilj Srbije da postane deo EU pogotovu u kontekstu onoga što se dešava na severu Kosova što budno pratimo i nadamo se da nećemo više videti nasilje koje smo videli u ponedeljak i da ćemo naći političko rešenje za ovaj politički problem", rekao je Žiofre.

(Kurir.rs/Beta)

