ŠTA TI, LAVE, NIJE JASNO?! Krik bola iz prošlosti Ivana Ivanovića

Čega se pametan stidi, time se lud ponosi!

Ivan Ivanović, voditelj na televiziji Nova S, objavio je da je za četiri dana objavljeno 266 komentara njegovog nastupa na mitingu dela opozicije, od čega čak 220 negativnih. Nije ulazio u detalje i nije naveo da su kritike dolazile i od nosilaca vlasti - oštra je bila premijerka Ana Brnabić - ali i od opozicionih prvaka: za rasizam i šovinizam optužio ga je Zoran Vuletić, dugogodišnji funkcioner LDP, a sada čelnik Građanskog demokratskog foruma.

Ogromna većina od tih preko dvesta autora objava i komentara postavila je pitanje kako je moguće da govornik na mitingu koji se diči parolom "Srbija protiv nasilja" bude Ivan Ivanović, osoba koja u svojoj emisiji širi govor mržnje, rasizam, nacionalizam i nasilničko ponašanje.

I mi smo, u Kuriru, pisali o tome, navodeći samo neke primere:

"Novak Đoković je humanitarac godine, mada nije ni upola davao kao Nataša Bekvalac."

"Od 1995. godine porastao broj Bosanki koje rađaju decu pre 15. godine. I posle kažu da 'plavi šlemovi' tamo ništa nisu radili."

"Roditelji gole albanske pjevačice od sramote ne žele da izađu na ulicu. Pa realno, i jeste malo blam kad ti je dete Albanka."

"Al Kaida preti da će aktivirati atomsku bombu u jednoj od zemalja EU. Jeste čuli to? To znate, a? Imam jedan predlog za njih, da se dogovorimo: evo, na primer, sačekajte da Hrvatska uđe u EU, pa onda izaberite koga hoćete."

"Ključ za napredovanje Roma je u obrazovanju, izjavila je Zorana Mihajlović. Ne interesuje Rome ključ, već poklopac od šahta."

Istina, mi smo i odgovorili na pitanje zašto su organizatori mitinga pucali sebi u nogu i dozvolili ovoj i ovakvoj osobi da se popne na binu i govori okupljenima.

Objasnili smo da je to urađeno, po svemu sudeći po naređenju Dragana Šolaka, koji provereno nije bio zadovoljan ishodom prethodnih okupljanja, odnosno neispunjenjem zahteva da se prekomponuje medijski prostor u Srbiji kako bi njegove televizije dobile frekvencije.

Šolak je zato svojim radnicima Zoranu Kesiću i Ivanu Ivanoviću dao precizne instrukcije da traže smenu ministra policije i šefa BIA, ali su i ovi voditelji naišli na traljav prijem, a rezultat je bio nikakav.

Istina, Ivanović se ne predaje. On i dalje traži smene Gašića i Vulina, ovog puta proglašavajući ih krivim što su preko društvenih mreža upućene pretnje deci glumice Tamare Dragičević. Naviknut na kratke viceve i kratke tvitove, on nije objasnio u čemu je njihova krivica. Ili mu Dragan Šolak to nje ni rekao, računajući da ne može da zapamti...

Istini za volju, ništa od ovoga Ivanovića nije uzdrmalo. U pomenutoj emisiji, u kojoj se hvalio brojem negativnih komentara, on je, govoreći o zamerkama na svoj račun, slavodobitno izjavio da je samo jednom osuđen za uvredu i da to znači da je njegov humor sasvim u redu. On, sva je prilika, veruje u to.

To uverenje da su šale kao one koje smo citirali i milion njima sličnih duhovite i da nije sramota pričati ih i smejati im se, nažalost, prilično je rasprostranjeno u našem (i ne samo našem) društvu.

Svaka njegova "šala" zapravo se može posmatrati i kao krik bola iz prošlosti.

Ali sad ima para, pa neka ide da se leči! Vrhunski je cinizam da nam ga naturaju kao vođu protesta!

Mada, primio se na tu ulogu...

Na kraju onog svog osvrta na komentare povodom njegovog opozicionog angažmana, on je poručio: "Mi nećemo stati!"

Koji ste to vi?

Reci nam, lave! Da mi znamo šta nismo!

(Kurir.rs)