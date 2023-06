UHVAĆEN U LAŽI! Sindikat policije iz Prištine ga raskrinkao: "Kurti IZMISLIO TORTURU NAD POLICAJCIMA!" Cilj je da izazove rat

Predsednik sindikata tzv. kosovske policije Imer Zećiri raskrinkao je laži premijera privremenih kosovskih institucija Aljbina Kurtija i priznao da trojica njegovih kolega, uhapšenih u centralnoj Srbiji, nisu maltretirani u pritvoru, kako to tvrdi Kurti. Zećiri je dodao i da je tokom protesta na severu KiM povređeno samo sedam policajaca i da su svi prošli s lakšim povredama.

Analitičari ukazuju da se Kurti neće zaustaviti ni posle Zećirijevog priznanja, već da će na sve moguće načine pokušati da izazove rat! Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je za Kurir da je izazivanje sukoba cilj Kurtijevog političkog delovanja od momenta kada je postalo jasno da međunarodna zajednica insistira na dijalogu Beograda i Prištine i formiranju Zajednice srpskih opština.

foto: MUP

- Od tada Kurti na sve načine pokušava da te pregovore zaustavi i da za to optuži Srbiju. Izazivanjem incidenata i neprekidnim provokacijama na račun Srba i Srbije on hoće da dovede do neke reakcije Beograda ili samih Srba na Kosovu koja bi bila suštinski bila nasilna i koja bi njemu bila opravdanje da upotrebi još veću silu i izazove sukobe. Ne čudi što i u ovim okolnostima insistira da su albanski policajci maltretirani, jer mu je to opravdanje za sve što namerava da uradi - konstatovao je Graovac.

foto: MUP

Istovremeno, situacija na KiM se ne smiruje. Iziritirane zabranom ulaska kamiona sa srpskim registarskim oznakama na teritoriju Kosova i Metohije, srpske kamiondžije blokirale su na prelazima Jarinje i Merdare put kosovskim kamionima. Propuštani su samo putnički automobili i autobusi, dok su kamioni s RKS tablicama vraćani i nije im dozvoljeno da uđu u Srbiju. I. Ž.

Petar Petković Luneta tukli u pritvoru vezanog na stolici Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je tokom vanrednog obraćanja medijima da je oficir za vezu Dejan Pavićević posetio uhapšene Srbe i da su svi maltretirani i tučeni od strane kosovske policije. - Neki od njih su pretrpeli ozbiljne povrede, pogotovo (Dušan, prim. aut.) Obrenović i (Milun Milenković) Lune. Koliko je prošlo od hapšenja, i dalje su povrede vidljive - kazao je Petković. Dodao je da Milenković ima šavove po glavi i tragove nasilja. - Tukli su ga i dok je bio vezan na stolici - rekao je.

foto: Kurir