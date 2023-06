PREDSEDNIK VUČIĆ O ODLASKU U BRISEL: Neću da razgovaram sa Kurtijem dok ne budu pušteni uhapšeni Srbi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, nakon Sednice Strateškog saveta Srbije i Mađarske da u Brisel na sastanak sa evropskim zvaničnicima i pregovorima sa Aljbinom Kurtijem neće da ide, sve dok ne bude pušten svaki uhapšeni Srbin.

Istakao je da je sinoć sa Orbanom dosta razgovarao o situaciji na KiM, navodeći da je na razgovore išao čitavih 11 godina.

- Kurti nikada nije razgovarao, dolazio je da drži monologe. Neću da govorim pred prijateljima iz Mađarske nešto što bi njih moglo da dovede u neprijatnu poziciju. Noćima ne spavam, nisam govorio o pretnjama koje su upućene Srbiji posle, hapšenja policajaca, ukoliko ne budu pušteni. Od kojih sve sila, na koje sve načine, šta će da urade, primao sam to na sebe, samo da ne kažnjavaju zemlju. Srpski narod više ne može da trpi zulum, svaki dan uhapse nekog Srbina zato što je kriv jer je živ. Kada pitate šta su uradili, kažu to je član 411, paragraf 3, stav 7., pa ti čitaj šta piše. Viktor mi je rekao da jedva čekaju da donesu mere protiv naše zemlje i ako je jasno da mi nismo ništa krivi - kazao je predsednik i naveo da neće da razgovara sa Kurtijem

- Neću da idem da razgovaram sa Kurtijem sve dok ne bude pušten svaki uhapšeni Srbin, dok se ne povuku lažni gradonačelnici sa severa, dok se ne povuče njihova policija i prestane da hapsi Srbe svaki dan, a onda ćemo da razgovaramo o tome kako na najbrži način da se formira ZSO. Hoćete, hoćete, nećete, sa mnom ste završili - istakao je predsednik.

- Ne mislim da su zakazali tačan datum. On ima pametnija posla, ide do Vatikana, verovatno će da nagovori njih, da prizna Vatikan nezavisnost. Sada će da traže datume, nemojte da ih tražite. Prvo završite sa njim to što imate, neću da pristajem na taktiku svršenog čina. Svaki put uradi pet zlikovačkih poteza, pa će da teraju da vrati jedan u nazad, pa ti Vučiću vrati. Pa šta da vratim kada ništa nismo uradili? Nijedan Alabanac nije povređen, samo Srbi. Vodi se istraga protiv ljudi koji nisu ni kamen bacili. Ne postoji istraga protiv čoveka koji je upucao Galjka, dvoje dece su nam upucali pred Božić, policajac je na slobodi - naglasio je predsednik.

(Kurir.rs)