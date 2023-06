BORELJ PODNEO IZVEŠTAJ O SITUACIJI NA KIM: Obavezni izbori na severu uz bezuslovno učešće Srba, u suprotnom slede mere

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj izjavio je danas da u četiri opštine na severu Kosmeta moraju biti organizovani novi izbori, uz bezuslovno učešće Srba, a ukoliko ti izbori ne budu održani, najavljuje mere zemalja članica.

Borelj je, na pres konferenciji nakon Saveta ministara spoljnih poslova EU, kazao da je šefovima diplomatije podneo izveštaj o Kosovu i o razgovorima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Aljbinom Kurtijem, kao i da postoji saglasnost članica Unije da izbori na severu moraju da se održe.

Ukazao je da na sastanku sa Vučićem i Kurtijem nije došlo do trenutnog napretka.

"Ne može Kfor zauvek da čuva gradonačelnike koji imaju podršku dva, tri odsto građana. To nije održivo. Ta situacija mora da se promeni, a to je jedino moguće novim izborima", objasnio je on.

Istakao je da su zemlje članice EU podvukle zabrinutost zbog nastavka tenzija i da traže deeskalaciju.

Borelj je naglasio da je uzrok problema u tome što su gradonačelnici koji nemaju legitimitet zauzeli opštinske zgrade i time provociraju demonstrante.

Naglasio je da obe strane treba da organizuju nove izbore, dodajući da bi neučešće Srba dovelo do iste situacije koja postoji danas.

"To je jasno i strane su saglasne oko toga. Obe strane moraju pokazati spremnost da ispune obaveze koje proističu iz dijaloga. Članice EU ostaju spremne da preduzmu mere ako nema napretka", poručio je on.

Rekao je da se od budućih članica EU "očekuje evropsko ponašanje" i da će Unija nastaviti kontakte sa obe strane.

Borelj je rekao da su članice EU spremne da preduzmu mere, ako to bude potrebno kako bi podržale dijalog o normalizaciji odnosa.

Reako je da se radi o političkim i finansijskim merama.

Najavio je da će od sutra Komitet za politiku i bezbednost razmotriti moguće mere.

"Članice EU i Evropska komisija mogu da odluče kako će izgledati mere, na primer, političke ograničavanjem kontakata, i ekonomske smanjenje saradnje i finansija", objasnio je Borelj.

Podvukao je da te mere moraju biti proporcionalne i reverzibilne.

"Nisam koristio reč sankcije, već samo reč mere. Te mere će preduzeti članice. One se tiču ekonomskih i političkih odnosa. Komitet za politiku i bezbednost će od sutra početi razmatranje mera, koje će se primeniti ako ne dođe do dogovora o izborima", pojasnio je on.

Borelj je istakao da će članice u skladu sa dešavanjima odlučiti o merama.

