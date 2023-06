UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U VALJEVU NA OTVARANJU FABRIKE: Ovo je velika stvar za celu Srbiju, biće 1.000 zaposlenih do 2027. godine

Nemačka kompanija Hansgrohe otvorila je danas u 12 časova u Valjevu fabriku sanitarne opreme, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ovo je ogromna stvar za Valjevo, za celu Srbiju. Kada uradite i brzu saobraćajnicu, kada uradimo železnički čvor, ka Užicu, sve se menja. Imaćemo saobraćajnicu koja će da spoji sve sa Beogradom, imaćemo gasovod, to je novi grad - rekao je predsednik Vučić.

- "Hansgrohe" je fantastična kompanija. Ovo im je jedna od najboljih fabrika - naveo je Vučić i rekao da je trenutno 50 ljudi zaposleno.

Kako je rekao biće do 1.000 zaposlenih do 2027 godine, a kada odete u Beč, Minhen, u hotel, uglavnom će da piše "Made in Serbia".

- Odavde će da idu česme za sve hotele, fantastična je kopanija i ovo je jedna od najboljih fabrika. Njihova najava da će ovoliko ljudi da zaposle, vrše obuke, to je velika stvar za nas. Kada odete u bilo koji hotel, u 80 odsto slučajeva videćete tuševe napravljene u Srbiji - naglasio je predsednik.

Upitan kako mu sve deluje, predsednik Vučić je rekao da je neverovatno koliki je prostor hale.

- Ovo će sve da bude puno mašina. Naše kompanije su gradile ovaj prostor. Ja sam Hansgroe najavio 2021. godine, da završite sve za tako kratko vreme, da vam kažem i na sastanku koji smo imali ja sam i sebe kritikovao... Negde smo spori, ali sve u svemu uradili smo nešto što u nekim zemljama koje su iznad nas ne bi bilo završeno ni za 5 godina - kazao je Vučić i nastavio obilazak fabrike.

- Uz sve što znam da može i mora brže, zadovoljan sam što smo ovako nešto radili. Ovo mnogo znači i za BDP, svaki dolazak nemačkih investitora znači da će doći i neki novi. Oni govore drugima, kažu nama je dobro, dođite i vi - objasnio je predsednik značaj ovakvih investicija.

Predsednik je tokom obilaska fabrike razgovarao sa radnicima i upoznao se sa njihovim zaduženjima.

- Zadovoljan sam ljudima koji rade ovde, prošli su pripreme u Nemačkoj od dve nedelje - rekao je predstavnik kompanije.

Inače, nemački proizvođač sanitarija u novi pogon uložio je 85 miliona evra i zaposliće 1.000 ljudi. Predsednik Vučić je zajedno sa predstavnicima kompanije Hansgrohe presekao vrpcu, čime je fabrika u Valjevu zvanično puštena u rad. Fabrika je otvorena u Industrijskoj zoni Valjevo, a pored Vučića prisustvuju i generalni direktor kompanije Hansgrohe Hans Jurgen Kalmbach, ministar finansija Siniša Mali, ministar građevinarstva Goran Vesić, ministar trgovine Tomislav Momirović, ambasadorka Nemačke Anke Konrad i drugi. Vučić je zatim održao kraći sastanak sa predstavnicima kompanije i ministrima u vladi.

Proizvodi kompanije Hansgrohe se mogu naći u brojnim hotelima sa pet zvezdica i butik hotelima, privatnim vilama i korporativnim predstavništvima širom sveta, između ostalih u najvišoj zgradi na svetu - Burj Khalifa, jednom od najluksuznijih putničkih kruzera Queen Mary 2, predstavništvu Aston Martina u Majamiju, ali i u glamuroznom Excelsioru u Dubrovniku.

- Posle samo 15 meseci izgradnje, spremni smo za proizvodnju prvih slavina u narednim mesecima. Sada, dve i po godine nakon odluke, srećni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu novom članu Hansgrohe porodice u Srbiji koji već sada ima preko 50 zaposlenih - navode iz kompanije.

Reč je o projektu za gradnju livnice za izlivanje tela slavina, što je druga faza od ukupno četiri faze projekta za gradnju fabrike u Valjevu. Treća faza obuhvatiće galvanizaciju, a četvrta proširenje proizvodnog kompleksa za još 30.000 metara kvadratnih. Proizvodnja slavina nalazi se teritoriji Valjeva u okviru privredne zone, u istočnom delu grada. Ukupna površina parcele je 130.700 metara kvadratnih. Projektom je planiran kapacitet proizvodnje od četiri miliona tela baterija, i to tri miliona mesinganih tela i oko milion komponenata od cinka (tela ili ručica) godišnje. Nemačka kompanija Hansgrohe Group, sa sedištem u Nemačkoj, osnovana je davne 1901. godine, a danas jedan globalni lider u oblasti, dizajna i inovacija u industriji sanitarne opreme za kuhinje i kupatila, prenosi Tanjug.

Kako kažu, dugogodišnju istoriju kompanije obeležile su brojne inovacije, koje su uticale na svakodnevne navike ljudi širom sveta, kao što je patentiranje prvog ručnog tuša sa više programa. Sa svoja dva brenda AXOR i hansgrohe, kompanija simbolizuje inovaciju, dizajn, kvalitet i održivost širom sveta, navedeno je u saopštenju.

U kompaniji danas radi više od 5.600 ljudi širom sveta, a njeni proizvodi su dostupni u 150 zemalja sveta. Pored Nemačke, kompanija ima svoje fabrike u Francuskoj, Americi i Kini, a od ovog juna na mapi ovog globalno prepoznatljivog brenda, nalazi se i Srbija. Nosilac projekta je Hansgrohe, a konsultant Envico doo Beograd. Procene količine materijala ne obuhvataju već korišćeni materijal u drugom proizvodnom ciklusu (na primer pretapanje ulivnog sistema ili otpadnog metala), što znači da će većina slavina proizvedenih u Valjevu biti od čistog, "devičanskog" mesinga. Proizvodnja će obuhvatiti mašinsku obradu, glodanje, bušenje i pranje, brušenje i poliranje, sklapanje slavina i logistiku.

Dalju obradu (galvanizaciju) u početku će, kako se napominje, vršiti spoljni dobavljači, dok će se u kasnijem periodu vršiti na lokaciji fabrike. U svakoj tehnološkoj fazi je uglavnom moguće uključivanje spoljnih partnera, što u principu znači da svaka od pet zastupljenih tehnologija može da se implementira ili interno ili od neke druge strane, gde se pribegava cilju zadovoljenja promenljive potražnje.

Predsednik je ranije govorio da će ta fabrika oživeti Valjevo i ceo Kolubarski okrug.

- To će puno značiti za čitav kolubarski okrug, ali i delove zlatiborskog okruga. Ova investicija doprineće da ljudi ostanu ne samo u Valjevu, već i u Lajkovcu, Ljigu, Osečini, Kosjeriću, Ubu i drugim okolnim mestima - naglasio je Vučić pre dve godine.

