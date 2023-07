ANA BRNABIĆ: Predsednik Vučić lično zvao Orbana da urgira kako bi naše dete moglo da bude operisano!

Premijerka Ana Brnabić večeras je, gostujući na "Hit tvitu" obelodanila da je danas puštena jedinstvena elektronska naplata putarine za teretna vozila sa Makedonijom.

- Kada krenete da putujete ne morate više da razmišljate da li primaju evre ili imate samo dinare. Automatski vam se skida novac sa računa kao u Srbiji - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ne mora da se kupuje novi tag, može da se na graničnom prelazu za 10 minuta prekonfigurisati vaš stari taj na ulazu u Grčku.

- Za to su sada zainteresovane i Hrvatska i Grčka i vidimo direktne benefite koje vidimo od Otvorenog Balkana - rekla je Brnabić.

Sem premijerke, gosti emisije su i Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, kao i Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO

O najskupljem leku na svetu

Brnabić je rekla da nije samo u Srbiji slučaj da se šalju poruke SMS za lečenje dece. Dodaje da ne postoji zemlja u svetu koja leči sve pacijente inovativnim terapijama.

- Mi pokušavamo da pomognemo i našoj deci koja sada žive u inostranstvu. Danska nije plaćala inovativnu terapiju - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ne postoji država koja plaća sve takve terapije i za sve retke bolesti. Dodaje da je za Srbiju važno da kada je tek 2014. godine kada je predsednik Vučić postao predsednik Vlade, tek tada, direktno na njegovu inicijativu napravljen je republički fond za lečenje dece u inostranstvu. Od retkih bolesti, dodaje i onih za koje ne postoji adekvatna terapija u Srbiji.

- To je napravljeno tek 2014. godine i od tada se svake godine povećava budžet i sada smo došli do izuzetno imresivnih centara. Naš zdravstveni sistem je izuzetno socijalno orijentisan. Mi imamo jednu izrazito socijalnu državu - rekla je Brnabić.

Škodrić je rekla da se ova sredstva koja se svake godine uvećavaju, kreće se od 130 miliona 2013. do 4, 3 milijarde ove godine. Dodaje da se i u toku godine izdvajaju dodatna sredstva.

- Za SMA uglavnom zemlje u okruženju pacijente šalju kod nas na lečenje. SMA i cistična fibroza su dosta napredovale i u dijagnostici i u lečenjima. Lekove finansiramo mi, od 2019. pacijenti se leče i trenutno se leči dve trećine njih, a od SMA jedna trećina - rekla je Škodrić.

Kako kaže, veliki broj retkih bolesti se takođe finansiraju, a svake godine se povećava broj pacijenata.

Kod SMA, kako kaže, što se pre da to je efikasnija terapija. Dodaje da je zato bitan ovaj obavezni skrining koji će se po rođenju raditi u svim porodilištima.

- Tako će se otkriti na vreme bolest i dati lek. Do sada svi koji su se otkrili u roku od 24 sata su dobili lek - rekla je Škodrić. Ona kaže da su ti lekovi toliko skupi jer su to genetski lekovi, da su istraživanja jako skupa i traju.

Brnabić je, govoreći o povećanju nataliteta, da će država dati posebnu podršku roditeljima za peto i šesto dete, ona neće, dodaje, biti jednokratna.

- Naša stopa nataliteta je sada došla na 1, 63, a mi smo 2019. godine slavili kada je nakon 15 godina stopa prešla 1, 5 - rekla je Brnabić i dodala:

- Daćemo dodatnu finansijsku podršku koja će biti stalna. Sada nam je stopa fertiliteta 1,63. Mi smo slavili 2019. kada je nakon 15 godina kada je ova stopa prešla 1,5. Prošle godine smo bili jedina država koja je imala više rođene dece.Svi u regionu padaju mi rastemo. Moramo još mnogo da radimo. Oni su 2022.u odnosu na 2021 imala pad u odnosu na broj rođene dece, isto kao i Slovenia, Rumunija.. Mnogo ulažu ali nemaju rezultate - kaže predsednica Vlade.

Premijerka se ponovo dotakla teme lečenja dece u inostrastvu i dodala:

- Kada se skupe finansijska sredstva, teško je doći do tih klinika. Znam za dva slučaja kada je predsednik Vučić lično zvao Orbana da urgira kako bi naše dete moglo da bude operisano. To nije pušteno u medije, jer je to predsednik uradio iz ljudskosti. Mi smo jedan mali državni avion izdvojili samo da bismo decu mogli da vodimo na lečenje. Ne možete praviti političku karijeru na nečemu što je ljudsko uraditi, kao što se politička karijera ne gradi na tragediji - kaže premijerka i dodaje da se predsednik uvek angažuje i dodatno interesuje kada je reč o transplantacijama.

Na pitanje voditeljke o izjavama opozicije da se radi o krađi organa prilikom transplatacija, premijerka je rekla:

- To je ludilo i nemoguće je. Možete videti ko je potpisao donorsku karticu krenuvši od ministara u Vladi, kao i svaki poslanik SNS u Skupštini. To je jedna najhumanija stvar.

(Kurir.rs)