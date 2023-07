SRPSKA DIPLOMATIJA OKREĆE NOVI LIST! Ambasadori se posle četiri godine vraćaju kući

Odlukom da u jednom danu razreši čak 23 ambasadora, Srbija je nagovestila osvežavanje i oživljavanje srpske diplomatije, ali i novi pristup kada je reč o trajanju manadata ambasadora. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkrio je da će od sada praksa tog ministarstva biti da se ambasadori razrešavaju dužnosti nakon što provedu četiri godine na toj funkciji. Šef srpske diplomatije je napomenuo da su razrešeni ambasadori kojima je istekao četvorogodišnji mandat, a najavio je da će uskoro dužnosti biti razrešeno još ambasadora, onih koji su na te dužnosti imenovani 2019. godine.

- Sada će uslediti imenovanje novih ambasadora na upražnjena mesta i to će biti završeno do kraja godine - rekao je Dačić.

Novi ljudi

Bivši ambasador Pavle Jevremović kaže za Kurir da je ovo deo normalnog procesa revitalizacije i dinamizacije diplomatije.

foto: Rts Printscreen

- Krajnje je vreme bilo da se takvo nešto dogodi, jer utisak je da ima ambasadora od kojih se ne traži ništa. Treba nam nov, ozbiljan i kvalitetan kadar. Neko osveženje je svakako potrebno. Ovo bi trebalo da vodi revitalizaciji naše diplomatije, koja ima dosta kvalitetnih ljudi, ali kako se od njih nije mnogo zahtevalo, onda se ni oni nisu videli u javnosti. Četiri godine ne treba shvatiti kao neko ograničavanje, već je to uobičajen standard svuda u svetu, iako, naravno, ima izuzetaka. Treba da dođe novi čovek, sa novim idejama. Ambasador nije samo ambasador zemlje koja ga šalje, već i diplomata u zemlji u koju ide. Sada ćemo videti kako funkcioniše naša diplomatska akademija, sa koje je ranije izlazio dosta mlad i dobar kadar. Diplomatija svakako treba da bude kompetentnija i življa - smatra naš sagovornik.

Ozbiljna priprema

I bivši ambasador Branko Branković pozdravlja ovakav smer srpske diplomatije. On za Kurir objašnjava u kojim slučajevima se četvorogodišnji mandat probija.

foto: Kurir tv

- Po pravilu, mandat ambasadora je do četiri godine, a to znači da može i kraće da traje. Naravno, to nije obaveza jer, u zavisnosti od nedovršenog posla značajnog za bilateralne odnose, ambasador može ostati duže. Razrešenje više od 20 ambasadora je posledica jedne inercije, jer svima njima nije produžen mandat zbog nekakvih velikih poslova. To sad više neće moći, jer kao zemlja imamo veoma ozbiljnih tema, posebno Kosovo i Metohiju, ali i druge stvari, i potrebno je da dođu novi ambasadori, da se diplomatija osveži. Sad je to pokrenuto da se vrate u zemlju svi oni koji su više od četiri godine na ambasadorskim mestima i da se spreme novi ljudi. Jako je važno da se na te pozicije pošalje novi kadar koji će biti odlično pripremljen za taj posao. A to znači da poznaje sve benefite koje Srbija ima sa određenom zemljom, ali i istoriju odnosa koju Srbija ima sa tom zemljom.

On naglašava da je uslov bez kog se ne može u diplomatiji odlično poznavanje najmanje jednog svetskog jezika, pre svega engleskog ili francuskog.

- To je abeceda. Ambasador može biti najveći genije, on bez toga ne može ništa da uradi. Kako je bilo pre sto godina, tako je i danas - kaže Branković.

Pakuju kofere Brojne smene po zemljama Evrope, ali i Azije i Afrike Među 23 razrešena ambasadora Srbije su oni pri misiji UN u Ženevi Dejan Zlatanović, u EU u Briselu Ana Hrustanović i Savetu Evrope u Strazburu Ana Đurović. Kraj mandata označen je i za Aleksandra Đorđevića (BiH), Katarinu Lalić Smajević (Španija), Jasminu Mitrović Marić (Danska), Aleksandru Joksimović (Velika Britanija), Natašu Marić (Francuska), kao i za Muhameda Jusufspahića (Saudijska Arabija), Đuru Likara (Nigerija), Slobodana Marinkovića (Indonezija), Dragana Todorovića (Iran), Dragana Županjevca (Kenija), Zoranu Vlatković (Slovenija) i Marka Blagojevića (Kipar). Opozvani su i sledeći ambasadori: Danilo Pantović na Kubi, Ivan Todorov u Mađarskoj, Zoran Marković u Turskoj, Dušan Spasojević u Grčkoj, Nebojša Rodić u Austriji i Uroš Balov u Iraku. Razrešenje je objavljeno i za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Republici Kabo Verde, sa sedištem u Lisabonu, a tu dužnost je obavljao Oliver Antić, koji je prošle godine umro u Portugalu.

Kurir.rs