KAD ČUJEMO ORIĆA, PITAMO SE DA LI ĆEMO OPET DA GINEMO! Podrinjani uznemireni govorom ratnog komandanta Armije BiH

Žitelji Podrinja s velikim uznemirenjem slušaju nove preteće poruke ratnog komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića, koji je poručio da je "na Drini sve počelo, na Drini će se sve i završiti". Predsednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić kaže za Kurir da je Orić još jedan od onih koji priželjkuje nemir između Srba i Bošnjaka i koji bi i sada ratovao tuđim glavama.

Ko bajagi heroj

- Nijednom Srbinu i nijednom Bošnjaku u Podrinju nije svejedno kada čuje ovakve ratnohuškačke parole. Mi smo svi za mir, ali se verovatno u svakoj glavi pojavi pitanje hoćemo li opet ratovati. Orić je oslobođen u Hagu i Sudu BiH za neke optužnice, ali ima na stotine mesta na kojima su on i njegove horde ubijali ljude. Nikakvom pričom on od toga ne može pobeći. Džaba mu pretnje. Ostaje ono što svi znamo, a to je da je on zločinac kog će kad-tad stići pravda - poručuje sagovornica Kurira.

Božica Živković Rajilić kaže da su Orić i njemu slični ratnohuškači i dalje prisutni u javnosti jer je na delu održavanje lažne slike o herojstvu takozvane Armije BiH.

foto: Printscreen/ Youtube

- I Orić je jak na rečima, ali i oni pred kojima je to govorio vrlo dobro znaju da je sve to lažna slika. Ćuti se o srpskim žrtvama. Pa ko je ubio sve one ljude u Bratuncu, Kravicama... Nisu se sami među sobom poubijali. Naser Orić je jedan ko bajagi heroj. Doći će i taj dan kada će sve to pasti u vodu. Neće doveka svi ti zločinci biti silni i važni. Zločin ne zastareva - naglašava predsednica Udruženja žena žrtava rata RS.

Odbačene optužbe

Orić se, da podsetimo, u ponedeljak pojavio u Nezuku na obeležavanju 28 godina od proboja 28. divizije takozvane Armije BiH, gde je svojim govorom prizivao nova krvoprolića.

- Na Drini je sve počelo, na Drini će se sve i završiti. Mi Podrinjci smo rođeni ili da umremo, ili da pobedimo, ako Alah da, pobedićemo - rekao je Orić tom prilikom.

foto: RTRS

Naser Orić je optužen da je 1992. godine u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubio tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ali je oslobođen optužbi pred Sudom BiH 2018. godine. Bio je optužen i u Hagu. Uprkos ozbiljnoj optužnici, Haški tribunal ga je 2006. osudio za ratne zločine samo po jednoj tački optužnice na dve godine zatvora, i to za indirektnu odgovornost za smrt sedam i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu od 1992. do 1993. godine. Nakon žalbe na presudu Orić je 2008. proglašen nevinim, pošto je Apelaciono veće u Hagu tada zaključilo da "nema sumnje da su teški zločini počinjeni nad Srbima u Srebrenici u periodu od septembra 1992. do marta 1993", ali da "dokaz da su zločini počinjeni nije dovoljan za izricanje kazne pojedincu".

Kurir.rs