KLJUČA! Bosna je bure baruta, jedna varnica može da zapali Evropu

Stanje u Bosni i Hercegovini je poslednjih nedelja na ivici pucanja! Bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović je na komemoraciji u Potočarima izjavio da su „Srbi zlo, a centar tog zla je u Beogradu“, a na to se nadovezala poruka sa Samita NATO u Vilnjusu, gde je Velika Britanija obećala Sarajevu donaciju od milion funti, a Hrvatska dodatnih pola miliona evra, najavljujući tako veća finansijska ulaganja u odbrambene snage BiH. Time je Alijansa, praktično, zaigrala na bošnjačku kartu, ciljajući Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske, kao remetilački faktor u regionu. Reagovao je, naravno, i Dodik, koji je rekao da Republika Srpska ne sprovodi mere secesije, ali da je i to mogući put ako BiH ne pokaže da može da opstane kao funkcionalna država.

Penzionisani pukovnik KOS Ljuban Karan je za Kurir rekao da međunarodna zajednica namerno pretvara BiH u neuralgičnu zonu, bure baruta koje bi moglo da zapali celu Evropu.

- Dosad nije bilo većih problema, ali inostrani faktori koji nameću BiH neke svoje stavove i zakone više doprinose nestabilnosti, nego razlogu zbog kojeg su postavljeni - ocenio je Karan.

Na ivici rata

On je dodao da su inostrani faktori došli u BiH sa osnovnom idejom da stabilizuju stvari i doprinesu miru, ali da je ovo što sada rade protivno interesima mira i direktno vodi u sukob!

- Predstavnici međunarodne zajednice u BiH ignorišu srpski narod koji vekovima živi na tom prostoru ne bi li progurali odluke koje idu naruku nekim drugim narodima, pre svega Bošnjacima, ali i stranom faktoru koji je iz ko zna kakvih razloga prisutan i ima neke svoje strateške ciljeve koje ne razumemo - rekao je Karan.

Sagovornik Kurira ističe da razume nemačke interese, ali ne i poruke Velike Britanije, koja ima i svog predstavnika za Balkan.

- Šalju svoje trupe u BiH i spremni su da, ako ne mogu nekom prevarom ili zastrašivanjem, „rešenje“ nametnu i oružanim putem. Zato i ne čudi što naoružavaju svoje buduće saborce - ocenjuje Ljuban Karan.

Sagovornik Kurira ističe da međunarodna zajednica neprestano radi na tome da se Republika Srpska oslabi i predstavi kao genocidna tvorevina, te da se uspostavi unitarna država u kojoj Srbi ne bi imali prava, kao sada u Crnoj Gori.

Dževad Galijašević Jasna poruka bošnjačkim paravojnim jedinicama Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević rekao je za Kurir da je naoružavanje bošnjačkih snaga bezbednosti ogledalo strategije međunarodne zajednice po kojoj saveznike treba naoružavati i usmeriti ih protiv političkih neprijatelja, a ovom trenutku su to Srbi. On je dodao da se time pokazuje i elementarno nepoznavanje snaga BiH i načina na koji deluje njihova komanda i struktura. Vojska BiH ne može biti upotrebljena poput ukrajinske. To su loše organizovane oružane snage, a ono na čemu zapadne zemlje ne rade jeste saradnja tri naroda. Tek uspostavljanjem te saradnje ovo naoružavanje će imati smisla. Daju oružje jednoj neorganizovanoj grupi koja broji ispod 10.000 vojnika, od kojih su 3.000 Srbi. Naoružavanje će poslati poruku Srbima i njihovom političkom rukovodstvu, što je i jedini cilj, ali ništa neće promeniti. To je više poruka za paravojne jedinice u BiH da ih međunarodna zajednica podržava i da su Srbi neprijatelji - rekao je Galijašević. foto: Youtube/Printscreen

- Uveliko se razgovara o tome koliko je pre rata bilo Srba u Sarajevu. Oni danas ne mogu da podnesu ni Novo Sarajevo, gde su Srbi stacionirani, već ruše tu tablu. Njihovi govori su toliko ratoborni da je to postala vrlo opasna situacija koja svakog trenutka može eksplodirati i zapaliti celu Evropu na mnogo opasniji način nego što je to slučaj sa Ukrajinom. Srbija ima obavezu prema Republici Srpskoj, tamo živi srpski narod i vlast u Beogradu treba da štiti taj narod na najprimereniji način - zaključuje Ljuban Karan.

Sličnog mišljenja je i analitičar Branko Radun, koji je, komentarišući Bećirovićev govor u Potočarima, ocenio da je on na ivici objave rata!

- Takve poruke stižu redovno iz Sarajeva, bilo da je to od Bakira Izetbegovića, Denisa Bećirovića, nekog novinara... Sve to su ratnohuškačke poruke. Kada je reč o Srebrenici i o tome da je sve vezano za taj događaj politika zla i genocid, taj narativ je prihvaćen i u dobrom delu zapadnih zemalja, a sve to ima za krajnji cilj jedno: da se uništi Republika Srpska - ocenio je Branko Radun.

Politikolog Srđan Perišić, profesor geopolitike i međunarodnih odnosa, navodi za Kurir da je prilikom opremanja oružanih snaga BiH prekršeno izuzetno bitno pravilo.

Izazivanje destabilizacije

- Zemlje koje opremaju BiH oružjem su članice NATO, a BiH nije u NATO! Nema nikakve odluke Predsedništva BiH o naoružavanju, a za tako nešto je potreban nekakav sporazum, bilateralni ili multilateralni. Takvog sporazuma ovde nema! Kako neko može da naoružava Bosnu, a da niko iz BiH to nije tražio? Na ovaj način NATO ruši suverenitet BiH, zanemarujući RS i Predsedništvo BiH, koje je najveći organ izvršne vlasti. Naprosto, ovo je čisto izazivanje nove destabilizacije u BiH.

Sagovornik Kurira je dodao da je NATO uzurpirao zapadne ambasade i dva ministarstva u Sarajevu, da se Republika Srpska tu ništa ne pita i da Srbi nemaju pristup tim ministarstvima.

- To je nametanje zapadnog faktora, što znači da BiH nema suverenitet. Njega je oduzeo Zapad. To može zakomplikovati situaciju, nema zajedničke odluke BiH da se primi pomoć iz inostranstva. Oružane snage BiH kontroliše NATO, a onda se postavlja pitanje šta to znači. Da li je to usmereno protiv RS? Ima dosta pitanja, ali tema BiH nije pokrenuta na samitu u Vilnjusu. Tamo je glavno pitanje bila Ukrajina. Bošnjaci su od tog samita očekivali mnogo više jer imaju potrebu da prave probleme i tamo gde ih nema. Očekivali su da će NATO intervenisati, da će poslati svoju vojsku u Brčko ili u RS, mnogi zvaničnici iz Sarajeva su to čak i tražili - rekao je Perišić.

