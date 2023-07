U NAREDNOJ DECENIJI ĆEMO PODELITI 20.000 KUĆA NA SELU: Ministar Krkobabić izneo ohrabrujuće podatke, srpska sela oživljavaju!

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić naglasio da su, zahvaljujući tom ministarstvu, podeljena sredstva za 2000 seoskih kuća sa okućnicom. Vlasnici tih kuća će moći da konkurišu za dodatnu pomoć u iznosu do 1.200.000 dinara za pokretanje seoskog biznisa, prenosi Sputnik.

Krkobabić naglašava da su kandidati mlađi od 30 godina.

- Iznenađuje to što gotovo jedna trećina njih iz grada prelaze u selo. To nismo mogli da očekujemo i mene lično to najviše raduje. Izuzetno je visok broj obrazovanih ljudi koji se prijavljuju iz najrazličitijih profesija - rekao je ministar.

Do sada je 6000 ljudi otišlo da živi na selu.

- Na brz način menjamo demografsku sliku određenog mesta. Za deset godina ćemo podeliti 20.000 kuća. Ljudi ispod 30 godina imaju hrabrosti i želje da krenu u nešto novo, to se zove optimizam. Nema zainteresovanih za konkurs, a da su stariji od 40 godina, i ako je gornja granica za učestvovanje u konkursu 45 godina - dodao je.

On smatra da je ključno da država pomogne mladima koji žele da odu na selo.

- Preduslov da mladi čovek ostane da živi na selu je da im država adekvatno pomogne. Javno mnjenje mora da prihvati činjenicu da moramo naseliti rubne krajeva Srbije. Naši problemi na KiM prozilaze i iz toga što smo tamo u izuzetno malom broju - zaključio je.

