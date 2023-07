ANA BRNABIĆ PORUČILA: Opozicija je u pravu, u njihovo vreme je vladala sigurnost - sigurnost da neće naći posao

U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava o setu zakona i predloga zakona koji se nalaze pred poslanicima, a obrazlažu ih ministri u Vladi Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Ona je odgovorila na izlaganje poslanice Demokratske stranke, koja je rekla da u vreme vladavine SNS-a vlada nesigurnost.

- U vaše vreme jeste bila sigurnost, u pravu ste potpuno. Saglasna sam sa vama. Ljudi su bili sigurni da neće naći posao, a oni koji su ga imali bili su sigurni da će ga izgubiti u roku od šest meseci. Jer samo jedna genijalna politika može da ostavi toliko hiljada ljudi bez posla - rekla je Brnabićeva.

Ona je ponovila da potpuno veruje građanima Srbije i da je sigurna da oni sve dobro vide i znaju.

- Ne razumem zašto govorite tako lako proverljive neistine, jer sam sigurna da građani Srbije to vide. Kada izgovorite nešto poput toga da se godišnje 50.000 ljudi iseli iz Srbije, vi izgubite neki glas jer ljudi vide da je u pitanju ocigledna laž. Mi imamo istraživanje Nacionalnog instituta iz Beča, po kome je Srbija jedina uspela da preokrene taj trend i ima neto imigraciju. I to upravo mladih i visokoobrazovanih. To kaže jedan međunarodni institut iz Beca. Ali koga to briga, vi ste upravo u minutu došli od cifre od 50.000 do cifre od 70.000. A onda mi, molim vas, objasnite, kako je moguće da, ako se godišnje 50.000 do 70.000 ljudi iseli iz Srbije, imamo porast nataliteta? Pa, kažite mi molim vas ko onda rađa tu decu? Baš bih volela da vidim tu logiku. Svi mladi su se iselili, ali imamo sve više dece. Vi sigurno mislite da građani Srbije ne vide vašu neodgovornost i neozbiljnost - pitala je premijerka.

Kurir.rs