POTPREDSEDNICA GLAVNOG ODBORA SNS ODGOVORILA ĐILASU: Želi poniženu i opljačkanu Srbiju i pune sopstvene džepove!

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Nevena Đurić, odgovorila je na nedavne izjave lidera SSP Dragana Đilasa.

- Danas je Dragan Đilas briljirao sa svojim maštarijama i halucinacijama, a sve u silnoj želji da se dočepa neke pozicije na vlasti - navela je ona u saopštenju i dodala:

- Međutim, nakaradnim i skandaloznim vođenjem - njegovim Beograda, a njegove lopovske ekipe Srbije, a današnjom bezidejnom politikom, u kojoj osim laži baš ničega nema, trajno ga je narod Srbije pozdravio i politički obrisao.

foto: Nemanja Nikolić

Kada govori o izborima, za njega je mantra, uvek ista! Čak i kada su navodno bojkotovali izbore, svuda gde su mislili da će imati makar i minimalnu podršku građana Srbije, izašli su na izbore. Samo što su se - drugačije krstili. Promenili su imena i forme, izašli kao nekakve grupe građana, misleći valjda da će time "zamazati oči" građanima Srbije. Međutim - narodom se ne manipuliše! Baš nikada!

Đurićeva je navela i da su "potom za rukav vukli predstavnike Evropskog parlamenta, misleći opet da će im oni pomoći i bez izbora ih posaditi u fotelje".

- Ni to se nije dogodilo! Danas, koriste u političke svrhe svaku tragediju i nesrećni slučaj koji se u našoj zemlji dogodi! Sve - u nedostatku politike! Međutim, ne postoji ništa sramnije, ni bestidni nego da nam on govori na temu nasilja! On koji je nasilnik! Tukao je svoju suprugu pred sopstvenom decom i njenim roditeljima! Vređao je i nasrtao na policijske službenike! Bahatio se na svakom koraku! Iako danas pokušava da odglumi pristojnost i finoću - svi ga dobro znamo: kao tajkuna i lažova - kazala je ona.

Dodala je da "naprednjacima baš nikakav problem nije da na svaku njegovu plitku laž, providni spin i nebulozu odgovore".

- Anketni odbor ne zaseda na molbu roditelja tragično nastradale dečice sve dok je sudski postupak u toku - i to je jedina istina! Da ima makar trunke ljudskosti i morala u sebi, i on, a i ostali koji sebe nazivaju opozicijom, ispoštovali bi volju roditelja. Međutim, kod njih ljudskog - baš ničega nema! I danas žele isto - poniženu i opljačkanu Srbiju, i pune sopstvene džepove! Iz tih lopovskog kandži se naša država iščupala pre nešto više od decenije, i čvrsto je rešena da se tamo više nikada ne vrati! - saopštila je Đurićeva.

Kurir.rs