MINISTAR GORAN VESIĆ: Stupile na snagu izmene Zakona o ozakonjenju! Prijave građana za priključke od 15. septembra do 15. oktobra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da su danas na snagu stupile izmene Zakona o ozakonjenju objekata, donete na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Zaštitnika građana, koje omogućavaju da svi koji žive u nelegalnim objektima mogu da se priključe na struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje, jer se sada ta vrsta priključaka smatra osnovnim ljudskim pravom.

U izjavi novinarima u Bačkoj Palanci, Vesić je istakao da Vlada sada ima rok od 15 dana da donese Uredbu kojom će precizirati uslove i način na koji će se vršiti pruključenje.

- Ta Uredba je skoro završena, razgovarali smo sa nadležnima u Elektrodistribuciji, Srbijagasu, drugim komunalnim preduzećima i definisali smo taj podzakonski akt i on će biti usvojen u inarednih 7 do 10 dana - precizirao je ministar.

Kako je istakao, plan je da prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra, dok će Vlada Srbije period od 1. do 15. septembra iskoristiti za medijsku kampanju, kako bi svi koji žive u nelegalnim objektima znali kakva su im prava i kako mogu da se prijave za priključak.

Vesić je pojasnio i da će građani prijave podnositi u opštinama, na posebnim šelterima. Opština će, kada utvrdi ko sve ispunjava zakonske uslove da može da se priključi, spiskove dostaviti nadležnim komunalnim preduzećima, koji će vršiti priključenje u skladu sa svojim pravilnicima i cenama.

- To priključenje ne mora da se završi do 15. oktobra, već je to rok za prijavu, odnosno rok za podnošenje zahteva. Dinamika priključenja zavisiće od samih komunalnih preduzeća, sa kojima će građani sklapati ugovore - napomenuo je Vesić.

Još jednom je istakao da se pravo priključenja na komunalne usluge odnosi isključivo na građane koji su vlasnici stanova, u kojima žive, i mogu samo jednu nekretninu na ovaj način da priključe, te da se ne odnosi na poslovne objekte niti na investitore koji su nelegalno gradili i ostali u situaciji da nemaju tu vrstu priključka.

- Dokazivanje da građani žive u tim objektima biće lako, postohaće formular koji će biti dostavljen opštinama, i koji će građani popuniti. Kad opština utvrdi spisak, prosleđuje ga preduzećima, koja zatim vrše priključenje - dodao je ministar Vesić.

