PRIŠTINA RADI NA ETNIČKOM ČIŠĆENJU SRBA: Miloš Vučević: Kurti hoće da ponovi "Oluju"!

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da bi došlo do deeskalacije na severu KiM, dosta zavisi od volje prištinskih institucija.

- Režim Aljbina Kurtija je nastavio po agendi da se etnički očisti KiM od Srba. Za sada radi model nedirektne "Oluje", pravljenje atmosfere da ljudi kažu da ne mogu da opstanu. Ovo nas podseća na događaje iz Banja Luke 1992. godine, kada je bio ugrožen život beba, čuvena bitka za koridor kada nije mogla da se izvrši dostava lekova. Posle 31 godine vi imate situaciju da neko ne dozvoljava lekove za građane - rekao je Vučević.

Osvrnuo se i na činjenicu da Srbi na KiM ne mogu kupiti lekove i druge potrepštine.

- Na Saveznu Republiku Jugoslaviju je izvršena klasična agresija 19 država sveta posle Drugog svetskog rata, bez odluka Saveta bezbednosti, nemilosrdno su nas bombardovali, ubijali nam decu, građane, vojnike i policajce koji nisu legitimna meta, a sve zarad otimanja dela Republike Srbije - dodao je.

Srbija i dalje oseća posledice bombardovanja.

- To je bila agresija, nikakva akcija ili intervencija. Čak ni bombardovanje nije dovoljno. To je bila i kopnena agresija i ofanziva, zato smo mogli da čujemo svedočenja o Košarama i Paštriku - kazao je.

Nada se da će Brisel prestati sa "tvitovanjem".

- Kada su upucana dva dečaka na Kosovu i Metohiji, onda je portparol EU osudio pucanje na KiM, a pohvaljuje rad Kosovske policije. Ne kaže da se pucalo na dečake na Badnji dan, zato što su Srbi. Pustili su ga posle mesec dana da se brani sa slobode. A našeg predsednika opštine Štrpce drže skoro dve godine zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj - primetio je.

Prema njegovim rečima, Kfor je prema Rezoluciji 12 44 zadužen za očuvanje mira.

- Obzirom na Rezoluciju 1244, ograničen je funkcionalni suverenitet Srbije na KiM, a UN i Kfor su bili zaduženi da to zamene. Onda se to izvitoperilo, i sada im ostaje SPC kao institucija koja i dalje fincioniše i nalazi se u narodu, a potrebno je napraviti od nje terorističku ćeliju. A ko su teroristi? Pa Srbi s KiM. I deo Srbije učestvuje u tome i govori da kriminalne grupe vladaju severom Kosova, daje alibi Kurtiju da kaže da to govori i srpska opozciija. Ne znam da li oni u to veruju ili su naterani da veruju, ili moraju nešto da kažu, a nažalost je to kontra srpskog naroda i države Srbije - zaključio je.

Kurir.rs/Pink