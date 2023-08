ŠEF EULEKSA TVRDI DA SE PRATI STANJE SRBA U ZATVORIMA NA KiM: Povećali smo svoje prisustvo na severu!

Šef Euleksa Đovani Pjetro Barbano kaže da ta organizacija radi sve što je u njihovoj moći da smanje prisustvo policije u oblastima opštinskih zgrada i uprava na četiri opštine za 70 odsto.

- Očekivali smo da ćemo pomoći u daljem smanjenju tog prisustva za dodatnih 25 odsto - rekao je Barbano i dodao da je prisustvovao sastanku KFOR-a sa direktorom tzv. Kosovske policije.

- Trenutno smo angažovani sa Kosovskom policijom i Kforom kako bismo definisali tehničke aspekte modaliteta kojima će biti sprovedene ove procene bezbednosti. Ali, proces možemo smatrati započetim - kaže on.

Po proceni Euleksa, prisustvo tzv. kosovskih bezbednosnih snaga je drastično smanjeno.

- Euleks je takođe povećao svoje prisustvo na severu. Sada imate vidljive patrole koje imaju za cilj da popune prazninu stvorenu nakon podnošenja otkaza srpskih policajaca krajem maja 2023. godine - dodao je.

Euleks nije u stanju da preuzme kontrolu nad tom oblasti ako bude potrebe.

- Mi smo tu da održavamo vladavinu prava Kosova i njihovih institucija u ostvarivanju efikasnijeg rada i boljih aktivnosti, a sa ciljem poštovanja ljudskih prava. Naš posao nije da zamenimo te institucije. Euleks može delovati samo u skladu sa mandatom kao bezbednosni akter drugog reda po specifičnom zahtevu prvog reda bezbednosnog agenta, a to je Kosovska policija kada je reč o oblasti održavanja javnog reda - izjavio je.

Tvrdi i da se prati stanje Srba koji su zatvoreni u prištinskim zatvorima.

- Naše praćenje se obavlja tako što imamo redovne posete tim zatvorima, ali i kroz direktan kontakt sa pritvorenima - istakao je Barbano.

Tvrdi da je do povreda došlo tokom njihovog hapšenja.

- Kosovska policija je rekla da je to zbog toga što su se opirali. Naravno, sudske vlasti istražuju ova pitanja. Euleks je podneo izveštaj službenicima EU o ovoj situaciji, a istraga je trenutno u toku. Upravo, po našim nalazima i izveštajima mi smo smatrali da je moglo doći do lošeg tretmana pritvorenih lica i nepoštovanja međunarodnih praksi. U tom slučaju smo se glasno izjasnili kako bismo poštovali ljudska prava i mogli da odgovorimo na ovu problematiku. Naravno, ta pitanja ne rešava direktno Euleks jer on nema tu nadležnost još od 2018. godine, već isključivo ograničeni izvršni mandat. Ali, svi nalazi naših posmatranja su poslati nadležnim organima - kazao je.

Predsednika Srbije Aleksandar Vučić je nedavno izjavio da "Euleks ne zna gde je levo, gde desno i da mu je jedini zadatak da štiti kosovsku nezavisnost i da ga je baš briga za izmučene i prebijene Srbije". Barbano se ne slaže.

- Euleks je posvećen poštovanju ljudskih prava svih građana iz koje god grupe da dolaze i pažjlivo prati najosetljivije slučajeve, posebno na severu - ali, ne samo tamo. Stvar je u tome da javnost jednostavno ne može da vidi trenutne rezultate naših aktivnosti jer kao što sam već rekao, Euleks nema izvršni mandat. To znači da se naši izveštaji prosleđuju nadležnim organima i konačno će na kraju izroditi posledice na određeno ponašanje. Ponavljam, problem je što nema trenutnih rezultata koji mogu biti viđeni i procenjeni - zaključio je.

Kurir.rs/Euronews Srbija