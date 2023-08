SASLUŠAN UHAPŠENI SRBIN: Advokat Vlajić: Pantiću se na teret stavlja komandna odgovornost za događaje 1999. godine u Opštini Istok

Srbinu Momiru Pantiću, koji je uhapšen sinoć na administrativnom prelazu Merdare stavlja se na teret komandna odgovornost za određene događaje koji su se desili tokom rata na Kosovu 1999. godine, u opštini Istok, rekao je advokat Nebojša Vlajić, koji je danas u Prištini prisustvovao davanju izjave privedenog.

- Upravo sam obišao uhapšenog koji od rata na Kosovu živi u Srbiji, ali je tokom ove 24 godine više od 40 puta dolazio na Kosovo. To govori o tome da on nema osećanje krivice, niti je imao čega da se plaši, medutim, to naše unutrašnje ubeđenje nije dovoljna garancija da nećemo biti uhapšeni - rekao je Vlajić.

On je dodao dodao da se njegovom branjeniku stavlja se na teret komandna odgovornost za određene događaje koji su se desili tokom rata na Kosovu 1999. godine, u Opštini Istok.

- Prisustvovao sam u policijskoj stanici, gde je on u pritvoru, davanju izjave kod specijalnog tužioca Kosova. To je za danas završeno i javni tužilac će predložiti određivanje mere pritvora - rekao je Vlajic.

Sednica za određivanje pritvora biće održana sutra u Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini. Prethodno je Pantiću, po odluci tužioca, određeno zadržavanje od 48 sati.

(Kurir.rs/Kosovo online)