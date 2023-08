VUČEVIĆ ZA KURIR O PORUKAMA IZ KNINA: Hrvatska neće biti čista pred žrtvama "Oluje" sve dok ne kaže: IZVINITE I PRAŠTAJTE!

Obeležavanje godišnjice velikog srpskog stradanja u vojnoj operaciji "Oluja" u Hrvatskoj je osmišljeno kao slavlje u kom je ove godine hrvatski državni vrh poslao posebno uvredljive poruke Srbiji i njenim najvišim zvaničnicima. Sudeći po govorima u Kninu, "greh" Srbije je što tog dana žali i uporno podseća na istorijske činjenice o nasilnom proterivanju Srba i nekažnjenom ubijanju nedužnih tokom "Oluje", što su bile i glavne poruke na centralnom obeležavanju u Prijedoru. Obaveza je Srbije da nikad ne zaboravi zločine u "Oluji", a Hrvatska neće biti čista pred žrtvama dok ne kaže: "Izvinite i praštajte", poručuju sagovornici Kurira.

Poruke mira

Premijer Hrvatske Andrej Plenković iskoristio je u subotu veliku nacionalnu pozornicu u Kninu da se direktno obrati srpskim zvaničnicima i poruči im da neće dozvoliti kriminalizaciju "Oluje". I hrvatski predsednik Zoran Milanović nastavio je u sličnom tonu, pa se, između ostalog, pohvalio time što u Kninu ima Srba.

Ministar odbrane Miloš Vučević kaže za Kurir da ne može da prihvati i razume manir radovanja tuđem stradanju.

- Nema sreće ako seirite na tuđoj nesreći i radujete se stradanju drugih. Možete biti član još sto unija i saveza, da biste bili ljudi, čisti pred žrtvama i bogom, moraju reći: "Izvinite i praštajte".

I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje za Kurir da je apsolutno neprihvatljivo da Hrvatska negira da je akcija "Oluja" bila najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata.

- Proterano je više od 200.000 Srba, ubijeno nekoliko hiljada, i to civila. Veoma je mali procenat onih koji su vratili na svoja ognjišta. I sad im smeta što Srbija i Republika Srpska obeležavaju godišnjicu stradanja Srba u "Oluji". Za zločine niko nije odgovarao. Naša je obaveza da se to nikad ne zaboravi. I zato su poruke predsednika Vučića poruke mira, da se to više nikada ne ponovi - izjavio je Dačić za naš list.

Negiranje činjenica

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković objašnjava za Kurir da je nastup državnog vrha Hrvatske povodom hrvatske vojne akcije "Oluja" uhodana praksa negiranja činjenica.

- Činjenično stanje da su Srbi nasilno proterani drsko se zamenjuje notornim lažima. Hrvatska ima tendenciju da se opere od činjenica, da negira zločine i da napravi jednu čistu etničku celinu. I kada kažu da neće njima Srbija biti tužilac, to je novo izvrtanje istorijske istine o stradanju ljudi. Ta njihova zamena teze dovodi do apsurda s tim pitanjem ko je Srbija da postavlja to pitanje. Ispada da nije bitno što se to dogodilo i što su ljudi poubijani, već ko postavlja pitanje. I to rade za svaku stvar. To znači i Plenkovićeva rečenica da neće dozvoliti kriminalizaciju "Oluje" - kaže Petričković.

Šta je rečeno u Kninu Štite ubice srpske dece u izbegličkoj koloni Hrvatski premijer Andrej Plenković: foto: Nemanja Nikolić - Jasno poručujem svima, posebno onima koji su to govorili u petak u Prijedoru, "Oluja" je temelj hrvatske slobode i Hrvatska nikada nikome neće dopustiti da se ide protiv hrvatskih branitelja. Nikada nećemo prihvatiti optužnice protiv onih koji su učestvovali u "Oluji", a optužnice koje dolaze iz Beograda su ništa drugo nego pokušaj da Srbija bude regionalni tužilac i sudija - poručio je u svom govoru Plenković. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović: - I u ovaj hrvatski kraljevski grad hrvatska vojska je ušla kada u njemu više nije bilo nikoga. Vređa zdrav razum i samopoštovanje svakog čoveka, bez obzira na veru i naciju, kada ti neko kaže da si proterao toliki i toliki broj ljudi, a nije te niko ni dočekao. Ali ljudi se vraćaju. Od 1995. vraćaju se. I u ovom gradu, u kojem je nekad bila velika srpska većina, danas ima pripadnika srpske nacionalnosti. A zašto su ovde? Pa zato jer im valja. Zato jer im je ovo valjda domovina... Niko se drugde ne vraća, jedino u Hrvatsku. Predsednik Sabora Gordan Jandroković: - Neumesno je i bezobrazno što srpski četnici negiraju svoju odgovornost za agresiju, razlikuje se istorijska istina od laži.

