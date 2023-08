Pukovnik prof. dr Velibor Stević, gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, izrazio je svoje mišljenje o situaciji na Kosovu nakon poništavanja sertifikata privrednim društvima, uključujući i MTS.

On je naglasio da poništavanje sertifikata i nasilno pokušavanje iseljavanja stanovništva sa teritorije Kosova predstavlja vrstu genocida. Stević ističe da ova akcija predstavlja tiho iseljavanje kroz pritiske i ucene, i da je odgovornost Međunarodne zajednice da ne dozvoli takve postupke.

03:02 MEĐUNARODNA ZAJEDNICA IZGLEDA DA POSTOJI SAMO NA PAPIRU! Stević o situaciji na KiM: Pokušavaju da izvrše tihi genocid

- Taj pokušaj samo pokazuje da je to jedan kriminal. Nasilno iseljavanje stanovništva sa jedne teritorije je genocid. Ovo je tiho iseljavanje pritiscima i ucenama. To je Međunarodna zajednica ne bi smela da dozvoli da ona postoji, međutim, postoji samo na papiru. Tzv. Kosovo je čedo Evropske zajednice, NATO i Amerike. Prema tome mi treba da se borimo pravnim sredstvima, ne želimo rat dole na Kosovu jer to nama ne treba - rekao je Stević.

