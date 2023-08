"PRIŠTINA VRŠI GENOCIDNU AKCIJU I ŠALJE JEZIVU PORUKU SRBIMA NA KiM!" Radun tvrdi: Onemogućavaju ljudima da žive

Branko Radun, politički analitičar, komentarisao je situaciju u vezi sa poništavanjem sertifikata o registraciji privrednih društava na Kosovu, uključujući i MTS, podružnicu Telekoma Srbije.

On je izneo svoje mišljenje tokom gostovanja u jutarnjem programu Kurir televizije.

- To je politički pritisak, ali i nešto više od toga. To je pokušaj da se ti Srbi odseku od drugih Srba i same Srbije. Da se osećaju potpuno izolovano i da im se pošalje poruka da nemaju šta da traže tamo i da moraju da napuste Kosovo. Vi kada izgubite fizičku vezu, internet, mobilnu telefoniju, snabdevanje lekova, vi onda ljudima onemogućavate da žive. To je onda jedna vrsta genocidne akcije - rekao je Branko Radun i dodao:

- Ljudi misle da se pod terminom genocid podrazumevaju fizički zločini i ubijanje. Ne, genocid je zapravo namena i praksa da vi eliminišete neki narod sa neke teritorije i da on više ne živi tu ili uopšte ne živi.

