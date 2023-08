ĆUTANJE! Niko iz Evropske Unije ne reaguje na pokušaj stvaranja "velike Albanije"!

Velikoalbanske aspiracije koje je u Severnoj Makedoniji podgrejao kosovski premijer Aljbin Kurti nikoga u EU nisu zabrinule, iako su nedvosmisleno usmerene na povredu granica suverenih evropskih država. Zvaničnici Srbije i Severne Makedonije već danima upozoravaju da gostovanje Kurtija u Skoplju i Tetovu, uz ikonografiju "velike Albanije", treba shvatiti kao ozbiljnu opomenu, jer njegove neskrivene ambicije prete da zapale ceo region.

Rizičan izlet

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović kaže da su Kurtijevi potezi igranje požarom koji se može zapaliti.

- Evropa je na odmoru i ćuti, ali Beogradu ne odgovara prazan hod, već bi trebalo da se dešavaju aktivnosti po pitanju severa Kosova i Metohije, deeskalacije i pripreme za izbore, kako je to dogovoreno, ali to što čujemo ne valja. Očigledno je da ovakve stvari moraju da naiđu na osudu, jer ovo je opasna situacija, ovo je igranje vatrom. On hoće da uništi i unizi Briselski sporazum, kao što za njih ne postoji Rezolucija 1244. Za nas su međunarodna dokumenta svetinja. Mi se nadamo da će se dozvati i Evropa, da će se dozvati pameti i da će početi da poštuju ono što su oni doneli - izjavio je Odalović za RTS.

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da je Kurti napravio rizičan politički izlet u Severnu Makedoniju, ali da izostanak reakcije, pre svega Amerike, treba razumeti kroz prizmu njenih interesa i granice tolerancije koju ima prema Prištini.

- Rukavica koju je javno bacio Skoplju nije dosad viđena i mislim da otkriva nepodudarnost interesa Zapada i Kurtija. Kurti ima jasnu funkciju da provocira, ulazi u rizik i stvara kombinovani pritisak na Srbiju kako bi je naterao na reakciju, a to bi značilo sukob s NATO. Međutim, Amerika neće taj sukob, iako joj odgovara da Srbija bude pod stalnim pritiskom. Američki interes se u odnosu na Kurtijev do jedne tačke poklapaju. Ali Kurti se pokazao neposlušnim i ne zadovoljava se samo zaokruživanjem kosovske državnosti, što hoće i Amerika. On ima i ambiciju stvaranja velikoalbanskog konglomerata na ovim prostorima i treba očekivati da ga u tom pohodu Amerika koriguje - ocenio je naš sagovornik.

Nastaviće da izaziva

U nizu reakcija na Kurtijev poslednji skandal bilo je i onih iz albanske zajednice. Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša izjavio je da Kurti zloupotrebljava opozicione partije Albanaca u Severnoj Makedoniji da bi ostvario svoj ratni plan i izazvao sukobe, prenosi RTV. Podsećajući na činjenicu da je Adem Demaći Kurtijev politički učitelj, Beriša kaže da je njegove ideje preuzela Kurtijeva partija da bi uradila dve stvari:

- Jedna je da izvrši pritisak na EU, a prava njegova ideja je da on bude vođa svih Albanaca na prostoru Zapadnog Balkana. On će nastaviti s tim da izaziva... Sada Aljbin Kurti opozicione partije Albanaca u Severnoj Makedoniji u potpunosti zloupotrebljava da bi ostvario ratni plan, a taj njegov ratni plan je ideja da se to proširi na centralni deo Srbije, odnosno u Preševsku dolinu. On u svojim nastupima govori o istočnom Kosovu, a ne o centralnoj Srbiji. Smatra da je Preševska dolina deo istočnog Kosova i, samim tim, nacrtao je metu na čelu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Gradonačelnik Preševa Šćiprim Arifi smatra da Kurti pokušava da bude Zelenski Balkana.

- On pokušava da bude Zelenski Balkana. Koristi argument vladavine prava na retorički i populistički način. On želi da bude Zelenski Albanaca... Najbolji način da se situacija popravi jeste da Kurti uradi ono što zapadni saveznici traže, a to je da radi na formiranju Zajednice srpskih opština na severu Kosova - izjavio je on za CNN.

