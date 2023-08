AMERIČKI AMBASADOR O KURTIJEVOJ POSETI TETOVU: Kristofer Hil: Prepustiću vašoj mašti šta ljudi mogu da misle o tom događaju!

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil kratko je prokomentarisao posetu premijera prištinskih institucija Tetovu, mimo zvaničnih protokola, uz simbole "Velike Albanije". On je poručio da pozicija SAD ostaje nepromenjena u vezi sa situacijom na severu Kosova i Metohije i formiranju ZSO.

Kristofer Hil je ispred Palate Srbija, posle uručenja donacije srpskoj policije, upitan da prokomentariše posetu Aljbina Kurtija Severnoj Makedoniji, kao i da li to ugrožava dijalog Beograda i Prištine.

- Prepustiću vašoj mašti šta ljudi mogu misliti o tom događaju u Tetovu ili pitajte nekog drugog - rekao je Hil o događaju u Tetovu koji su osudili i Skoplje i Beograd.

Odgovarajući na pitanje koji će biti naredni koraci američke administracije kako bi se smirila situacija na severu Kosova i Metohije i formirala Zajednica srpskih opština, Hil je rekao da pozicija SAD ostaje nepromenjena.

- Sva ova pitanja treba da se rešavaju kroz Briselski dijalog, jer je to sredstvo da se reše svi problemi koji su nastali. Naravno da bi svi želeli da se to reši što pre, a ne da se odugovlači, ali ostaje da to treba uraditi kroz dijalog koji je u toku i videćemo šta će se desiti u narednim nedeljama - naveo je ambasador SAD u Beogradu.

