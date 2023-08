VLADIMIR LUČIĆ: Kurti hoće da uguši Telekom, ali POBEDIĆEMO!

Foto: Printskrin / You Tube

“U slučaju zabrane MTS, 30.000 srpskih porodica na KiM ostalo bi bez svih komunikacija, bez telefona, interneta, televizije, to bi bio skandal koji bi žestoko uznemirio građane koji su uprkos svemu ostali tamo da žive i predstavljao bi brutalni pritisak da njih da se isele”

Umesto da se postojanje kompanije MTS na Kosovu i Metohiji podržava i promoviše kao najbolji primer uspešne primene bar jednog dela Briselskog sporazuma, Aljbin Kurti hoće da nas ugasi i da praktično poništi svaki pozitivan rezultat nastao u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Već mesec dana traje žestoka kampanja takozvanih prištinskih vlasti protiv srpskog Telekoma i njegove ćerke - firme na KiM “MTS d.o.o”, koja postoji i funkcioniše u skladu sa odredbama Briselskog sporazuma. Prema rečima Vladimira Lučića, problemi su počeli odmah po dolasku Kurtija na čelo vlade, a saradnja sa prištinskim institucijama zaduženim za telekomunikacije dotad je bila sasvim korektna. Ovo što se sada dešava je kulminacija i radi se o koordinisanim napadima, upozorio je prvi čovek Telekoma Srbija u intervjuu za TV Pink.

- Posle serije napada na srpski narod i institucije, Kurti je u Prištini krenuo u obračun i sa opozicijom, pa je sa nekim vrlo tankim pravnim obrazloženjem doneta odluka o zabrani najuticajnije opozicione TV Klan Kosova. Međunarodna zajednica je žestoko reagovala, kao i novinari, na Kurtija je izvršen žestok pritisak i morao je da povuče odluku. Ubrzo potom, da bi opravdali gušenje medija, odlučili su da iz registra preduzeća, to je praktično njihov APR, obrišu 15 kompanija, među kojima je naš MTS. Obrazloženje je krajnje apsurdno: hoće da nam zabrane rad zbog toga što je jedan član našeg menadžmenta nekada u prošlosti koristio pasoš Republike Srbije. Mi smo inače registrovani u Severnoj Mitrovici po svim lokalnim propisima, a naše odgovorno lice, koje je i zavedeno u registru preduzeća, ima kosovsku ličnu kartu - objasnio je Vladimir Lučić.

“Suočeni smo sa pravnim apsurdom i kršenjem međunarodnih pravnih normi, ali svi argumenti su na našoj strani”

Paralelno s tim, prištinska Agencija za zaštitu konkurencije počela je akciju provere kupovine malih operatera, sa ciljem da se MTS dodatno uguši i da se zaustavi njegova ekspanzija na KiM. U tom cilju čak žele da retroaktivno primenjuju zakone, što je u potpunoj suprotnosti sa svim međunarodnim normama, kao i sa standardima EU.

- Kada slušam direktora Agencije za zaštitu konkurencije imam utisak da je to zapravo direktor agencije za zabranu konkurencije. Iako postupak nije završen on stalno gostuje na medijima u Prištini gde govori da smo prekršili zakon i objavljuje naše poslovne tajne. A priča je apsurdna kao i ona sa brisanjem kompanije. Zakon je dozvoljavao da kada kupujete male operatere sa malim prihodima, kao što smo mi uradili 2019-2021. godine, ne morate da obaveštavate Agenciju. Ove godine su promenili taj zakon, verujem upravo da bi zaustavili našu ekspanziju na KiM, i krenuli su u njegovu retroaktivnu primenu, da nove odredbe važe za raniji period. To je pravni apsurd i kršenje svih standarda - izjavio je Lučić.

“Stalno nas potcenjuju, a postaćemo lider i na Kosovu” Posebno skandalozno je ponašanje pojedinih beogradskih medija, koji su u izveštajima o problemima kompanije Telekom Srbija na Kosovu i Metohiji praktično stali na stranu Aljbina Kurtija. Reč je o medijima koji su u vlasništvu Junajted Grupe, tržišnog konkurenta Telekoma u Srbiji i regionu. - Zajednička karakteristika manjinskih suvlasnika Junajted Grupe i Kurtija je da stalno potcenjuju Telekom Srbija. Kao što smo u Srbiji iz jedne krajnje nezavidne pozicije postali broj jedan, tako ćemo i na Kosmetu ostati i opstati, pa ćemo i tamo postati lider. Telekom Srbija je ubedljivo najjača kompanija na Zapadnom Balkanu, mi smo praktično već sada jedini pravi ozbiljan operator na Kosovu, i kad-tad ćemo doći u situaciju da nam se omogući da pružamo usluge na celom KiM i da postanemo broj jedan i na tom tržištu - uveren je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma Srbija je uveren da je cilj Kurtijeve vlade da zaustave i zabrane MTS, čime bi se nanela nenadoknadiva šteta Briselskom sporazumu, koji bi praktično bio do kraja poništen. - U slučaju zabrane MTS, 30.000 srpskih porodica na KiM bi ostalo bez svih komunikacija, bez telefona, interneta, televizije, to bi bio skandal koji bi žestoko uznemirio građane koji su uprkos svemu ostali tamo da žive i predstavljao bi brutalni pritisak da njih da se isele - upozorio je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija je o celoj situaciji obavestio međunarodnu zajednicu i sve ključne ambasade, a dosadašnje reakcije ukazuju da su argumenti srpske kompanije naišli na razumevanje. - Posebno dobru saradnju imamo sa Ambasadom SAD, najnovija javna izjava američkog ambasadora u Prištini gospodina Hovenijera veoma ohrabruje, jer je diplomatskim rečnikom potvrdio da su Amerikanci u ovom slučaju na strani istine i pravde. Ja sam skoro pa potpuno siguran da ćemo iz ove situacije izaći kao pobednici, jer baš svi argumenti idu nama u prilog - naglasio je Lučić.

Kompanija “MTS d.o.o” na Kosovu i Metohiji ima 250 zaposlenih i najveća je srpska kompanija na Kosmetu, koja besprekorno funkcioniše. Generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić je odmah po izbijanju najnovije krize otišao u Severnu Mitrovicu, a i ovom prilikom je istakao da je posebno zahvalan radnicima MTS na njihovoj istrajnosti i odgovornosti uprkos svim pritiscima kojima su izloženi.

Američko upozorenje Kurtiju Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer prethodno je upozorio da Priština treba da bude “veoma oprezna” kada je u pitanju oduzimanje licence za rad operateru MTS, odnosno Telekomu Srbija, i naglasio da je to “veoma osetljivo pitanje”. - Pozivamo vladu Kosova da bude veoma, veoma oprezna u akcijama koje preduzima. Međunarodna zajednica očekuje od vlade da koordiniše sa nama oko načina sprovođenja zakonskih odredbi, oko nečega što je osetljivo, kao što je poslovanje preduzeća čiji su temelji proizašli iz Briselskog sporazuma - rekao je Hovenijer za Radio Slobodna Evropa.

Kurir.rs