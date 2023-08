PALMA PORUČIO: Naša omladina da više nikada ne nosi puške, već kompjutere! Srbija se bori za mir, a Kurti izaziva rat

U Končarevu kraj Jagodine otkrivena je spomen ploča Vladimiru Markoviću, pripadniku Vojske Jugoslavije koji je poginuo 17. marta 1999. godine u obračunu sa albanskim teroristima u selu Kabaš kod Prizrena. Spomen ploča otkrivena je na inicijativu Udruženja „Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni“, a sve troškove snosio je Grad Jagodina.

Prisustvovali su članovi porodice poginulog Vladimira Markovića, predstavnici Grada Jagodine, Ministarstva odbrane Srbije, Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Udruženja „Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni“, udruženja ratnih veterana i Srpske pravoslavne crkve.

foto: Skupština opštine Jagodina

Spomen ploču su otkrili predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i član UO Udruženja „Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni“ Saša Petković.

- Savezna Republika Jugoslavija, koju su tada činili Srbija i Crna Gora nije vodila osvajački rat na Kosovu i Metohiji, već odbrambeni rat od albanskih terorista i NATO pakta i još nekih država čiji je cilj bio otimanje srpske teriitorije. Međunarodno pravo se kršilo tada i krši se i danas. Najmoćnije države dizanjem ruku donose odluke, a ne po međunarodnom pravu. Ali danas mnogo manje država priznaje takozvano nezavisno Kosovo nego pre 11, 12 godina, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću. 25 država je povuklo priznanje te lažne države. Siguran sam da niko od srpskih politčara nikada neće priznati takozvano nezavisno Kosovo. Stalno se traži od Srbije da to potpiše, pritisci su svakodnevni, ali to se neće desiti. To nikada neće podržati Jedinstvena Srbija, a siguran sam ni SPS ni Srpska napredna stranka. Tim pritiscima velike sile zapada žele da odbrane i opravdaju agresiju na našu zemlju 1999. godine. Mi ćemo nastaviti borbu, ali ne puškom već olovkom i istorijom i pravdom. Državno rukovodstvo na čelu sa Vučićem i Dačićem se bori da naša omladina više nikada ne nosi puške, već kompjutere. Rat svakoga dana izaziva Aljbin Kurti, ne samo u Srbiji već i u Severnoj Makedoniji i u toj njegovoj nameri treba da ga spreči međunarodna zajednica. Naša je dužnost da svakom od poginulih boraca za slobodu i odbranu otadžbine ukažemo čast i poštovanje, tako i Vladimiru Markoviću - istakao je Dragan Marković Palma.

foto: Skupština opštine Jagodina

Brigadni general Stojan Konjikovac, koji je komandovao jednim delom motorizovane 549. brigade na Kosovu i Metohiji je rekao da su velika dela svih pripadnika te brigade 1998. i 1999. godine i zato ta dela zaslužuju da budu večna.

Kurir.rs/