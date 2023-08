PRIZNANJEM TZV. KOSOVA UKRAJINA BI PUCALA SAMA SEBI U NOGU: Analitičar Branko Radun o sastanku Vučića i Zelenskog!

U Atini je doneta Deklaracija kojom se daje podrška Ukrajini i njenom predsedniku Volodimiru Zelenskom, ali se i važna i vizija Evropske unije, u čijem bi sastavu bili Zapadni Balkan, Ukrajina i Moldavija.

Tom prilikom je pokušana da se uvede i odredba o uvođenju sankcija Moskvi, ali se Aleksandar Vučić tome usprotivio.

Analitičar Branko Radun smatra da bi uvođenje sankcija Rusiji štetilo i odnosima sa Kinom.

- Srbija ne želi da uvede sankcije zbog svog nacionalnog interesa. Kada bi se to desilo, za Moskvu bi to bila samo politička poruka, dok bi za Beograd to bio ekonomski udarac a to bi uticalo i na odnose sa Kinom - rekao je Radun.

Uprkos naglašavanju teritorijalnog integriteta svih članica UN, premijer pritinskih institucija, Aljbin Kurti je takođe prisustvovao skupu u Atini.

- Kurti gura opasnu politiku eskalacije i sukoba ne samo u odnosima Srba i Albanaca već i u Severnoj Makedoniji gde se u Tetovu ponašao kao da je premijer zapadnog dela te zemlje i ujedno dela Velike Albanije, a duh toga oseća se i u Crnoj Gori - dodao je Radun.

Zelenski će na zatvorenom sastanku sa Vučićem tražiti da se Beograd priključi sankcijama.

- U određenim krugovima u ukrajnskom parlamentu može se čuti inicijativa da se prizna vlast u Prištini, čime bi, po Radun, Kijev pucao sebi u nogu. Moskva bi time dobila legitmitet da se od Kijeva traži da prizna njeno teritorijalno pravo na Krim - zaključio je.

